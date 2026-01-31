永瀨廉分享前輩經驗 高橋海人先寵「他」 首來台吃地瓜球

日本男團King & Prince由永瀨廉、高橋海人組成。（圖／記者楊雅芸攝）





由永瀨廉、高橋海人組成的日本男團King & Prince，今年將登上台灣音樂盛事《紅白》，今（31日）也出席記者會接受訪問，現場吉祥物上台送禮，高橋海人超寵行徑，瞬間羨煞不少人。

永瀨廉、高橋海人出道8年，首度以團體之姿在海外演出，都表達了自己的開心，特別是去年永瀨廉還有自己來台舉辦粉絲見面會，透露自己一舉一動台灣粉絲都很熱情，因此回日本還有和高橋海人分享；而高橋海人是首次來台，也笑說自己像觀光客一樣的心態，昨日還去了夜市吃地瓜球，表達非常美味。

首度以團體之姿來台，兩人也用歌曲表達自己的心情，高橋海人選擇了〈愛太難〉，表達了他們用一如往常的樣子見到面了，以這樣的方式和台灣粉絲說：「我們終於見到面了！」而永瀨廉則說是〈Cinderella Girl〉，形容粉絲們像灰姑娘一樣，看見他們演出後不想回去的心情。

現場永瀨廉、高橋海人不僅現場演出了一小段清唱和舞蹈，更是用中文喊話：「要看我們表演喔！」而收到了屬於兩人應援色向日葵黃和漆黑的捧花，和吉祥物互動時候，高橋海人更是不斷摸摸戳戳，超寵模式羨煞不少線上觀看記者會的粉絲。

King & Prince這次推出的新歌也掀起了Challenge風潮，高橋海人表達真的沒有想像到這樣的反應，兩人都想要跟許多人一起Challenge，笑說在《紅白》後台和演出的所有藝人一起挑戰。

