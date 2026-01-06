永田颯太郎宣布參加中職選秀 竟是「本土球員」？原因曝光

【記者廖柏璋／綜合報導】日職樂天金鷲球員永田颯太郎，去年球季結束後被「戰力外」，他宣布投入中華職棒選秀，由於他在台灣曾讀滿4年的大學，將擁有台灣本土球員資格。

今年25歲的永田颯太郎，從小學開始打棒球，高中畢業後先進入名古屋產業大學，由於他在台灣表現出色，並有意挑戰中職，中職還特別在2021年替他增設「永田條款」。

所謂「永田條款」是指「凡在台灣國、高中在學累積超過三年以上，或連續就讀大學超過四年，或在台居住超過五年且在業餘成棒球隊效力超過三年即可視為本土球員參加選秀」。

不過永田颯太郎在2022年參加日職育成選秀以第4指名被樂天金鷲挑中，沒有留在台灣打中職，反而讓統一獅日籍投手高塩將樹成為「永田條款」首位受惠者。

永田颯太郎在樂天金鷲打拚3年，從未上過一軍，如今決定來台灣打中職，也成為「永田條款」第2位受惠者。

