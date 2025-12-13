永福國小110週年校慶運動會 共融共好

永福國小腦麻兒和家長一同參與趣味競賽，同學在旁協助。（永福國小提供）

記者陳治交∕台南報導

永福國小十三日舉辦百十週年校慶，融入友善校園和特教宣導活動，以「全員參與，共融共好」的精神和不同身心特質的小朋友們一同學習成長。永福國小校長楊淑晏表示，不論是自閉星星兒、腦麻兒、學障兒，都能無障礙參與「永遠幸福」的校慶運動大會。

永福國小校慶結合「特教宣導」已有近二十年歷史，今年融合教育與自閉症和隱性障礙宣導，結合時下最流行的走繩、曲棍球、法式滾球、擊劍、拳擊等多元運動體驗，並開放「市定古蹟清代道署遺構展示中心」，將「生活中的考古」學習資訊融入校慶系列活動。

廣告 廣告

永福國小校友回娘家，校友沈銘賢博士說「永福愛樂人相挺體育運動，就是愛家愛校，也是永福傳統精神的發揚！」。百十週年籌備會會長邱秋潭有六位寶貝在永福國小畢業，他以《真善美》的主題曲《Edelweiss》獻給全場校友。

特教兒小力的媽媽說，小力需要坐輪椅才能行動，看到大家和孩子們一起揮動手腳、擺動熱舞，心中滿滿的感動。永福國小特教老師陳奕綸指出，「啟發自信心」就是給永福特教兒家庭最棒的耶誕節禮物。