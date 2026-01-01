永福星星兒 元旦升旗不缺席

永福國小「星星兒」家族參與市府元旦升旗。（永福國小提供）

記者陳治交∕台南報導

永福國小「星星兒」家族團隊數十年來依然堅持傳統，在新年的第一天到市政府西拉雅廣場參與市府元旦升旗及健走，之後前往鹿耳門天后宮領取許願牌祈福，今年有十多人主動參與，一方面展望與計劃未來，二方面也和老朋友老同學們見面，大家一見如故，如同回到多年前的光景。

永福國小特教老師表示，近幾年的新年活動皆由畢業的肯納青年和家長們自主發起聯絡，形成特教界少見的互助學習型組織，也有星星幫孩子們和朋友約好完成跨年三部曲，先到安平看二０二五年最後一道夕陽，再接著嗨翻跨年晚會到凌晨，也有星星兒在許願時特別提出，若要改善空汙，就得節約能源使用。

星星兒參訪鹿耳門天后宮，不再拿線香拜神，改以雙手合十誠心祈福，並領取媽祖許願牌寫下新年新希望，並在香爐前「過火」掛上龍柱以「增強自己的信心」。

永福國小特教老師們感恩許願，希望社會大眾能更理解身心障礙者的不便，特別是與人溝通有困難的肯納星星兒和亞斯伯格症的朋友們，期待社會大眾能理解星星兒的「與眾不同」，也希望能友善與平等對待。