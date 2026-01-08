永立榮去年營收年增近8成創歷年同期新高
財經中心/綜合報導
台灣首家擁有培養羊水幹細胞技術專利的公司永立榮生醫(6973)12月合併營收達581萬元，較2024年12月營收成長14.09％；累計2025年全年營收8,266萬元，年增78.89％，全年營收創歷年同期新高。
永立榮表示，12月營收主要受惠於旗下「小鹿羊水外泌體」持續穩定出貨，鹿茸多肽也已進入市場，出貨數量已開始展現動能，加上竹北外泌體先導製造中心維持良好的產能稼動率，帶動原料與ODM專案穩定放量，成為永立榮2025年12月、全年營收繳出雙創歷年同期新高的關鍵。目前正與多家美容品牌商在進行接洽訂約中，且繼鹿羊水外泌體、鹿茸外泌體外，2026年隨著新品-鹿臍帶外泌體原料進入市場，永立榮將藉由三項鹿源外泌體、AI外泌體設計製造平台、鹿茸多肽複合商轉策略，提供新一波的動能帶動2026年公司整體營運表現更上一層樓。
產品力變現：鹿茸多肽新品應用 助品牌廠商客戶亞馬生醫奪東森購物銷售冠
永立榮近期與亞馬生醫合作，以鹿茸多肽ACT.A打造的抗老化保健新品「靈活粒現」於2025年12月問市，該產品首度登上東森購物通路，即刷新近期東森保健品類銷售紀錄，優異的銷售成效不僅展現消費市場對高科研含量機能保健產品的接受度，也大幅提升通路端與合作夥伴對產品後續銷售潛力的信心，對2026年度銷售動能抱持高度期待，有望為永立榮馬年營運動能增添新柴火。
新藥開發＋商業應用 雙軌策略深化布局
展望2026年，永立榮維持審慎樂觀看法。公司將持續推進「新藥開發＋商業化應用」雙軌策略，一方面以運用鹿來源的外泌體、幹細胞等專利技術，深化與更多不同醫美品牌業者合作開發原料、功能性商品ODM的布局，穩固現金流基礎；另一方面，新藥開發引擎亦持續加速，近期男性勃起功能障礙新藥UA002已獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准納入「藥品專案諮詢輔導案件」，並同步取得財團法人藥品查驗中心（CDE）「指標案件」資格，可望加速整體開發與審查流程、降低開發成本，形同取得再生醫療市場的「雙重快速通關證」，且臨床I期試驗已完成收案並驗證其安全性與初步成果，相關研究成果亦發表於多家國際知名醫學期刊，受到國際男性醫學領域權威關注，目前已馬不停蹄進行臨床 IIa試驗之收案。隨著商業化產品逐步放量、通路合作信心升溫，永立榮將進一步擴大營運規模，強化其在亞洲再生醫學與高端健康產業的關鍵戰略地位。
