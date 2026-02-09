永立榮新年首月營收開紅盤 月增38%

財經中心/綜合報導

台灣首家擁有培養羊水幹細胞技術專利的公司永立榮生醫(6973)公布2026年1月合併營收達804.9萬元，較上月成長38.6％，亦較去年同期成長8.96％，穩健營收規模放大，為馬年營運開紅盤！全年向上成長可期。

永立榮指出，受惠公司積極推動「技術轉譯商業化」策略逐步發酵，旗下商業化產品銷售動能持續放大，同步帶動ODM專案接單動能擴增，形成支撐新藥開發與營運成長的雙引擎結構。其中，永立榮與亞馬生醫策略合作開發的抗老化保健新品「靈活粒現」，於2025年底在東森購物通路首發即拿下同品類銷售冠軍後，市場熱度延續，銷售表現持續攀升，也正式進一步進軍台灣電商龍頭momo購物網，亦帶動核心原料「鹿茸多肽 ACT.A」需求量，成為堆疊1月營收成長的重要動能之一。

觀察全球再生醫學市場正快速由研發驗證階段邁向實際應用與商業化落地。根據研究機構 Fortune Business Insights指出，全球再生醫學市場規模於2025年達516.5億美元，並預估將自2026年的630億美元，快速成長至2034年的5,555.8億美元，加上今年台灣再生醫療相關法規正式上路，不僅有助縮短產品上市時程，也為技術轉譯與多元應用創造更友善的產業環境，無疑也為永立榮帶來有利的業務開拓空間以及新藥研發進程。

永立榮憑藉深耕多年的羊水幹細胞與外泌體技術平台，積極布局「技術轉譯商業化」藍圖，目前明確在市場上有實際出貨或已取得認證的原料至少有4種，包括小鹿羊水外泌體原料、鹿茸外泌體原料、鹿臍帶外泌體原料、鹿茸多肽 ACT.A 原料，再加上公司手上已取得 INCI 認證的其他外泌體原料，使得整體原料產品線更完整且具市場競爭力，可作為國際醫美品牌、保健品業者及國際研發單位的多元結盟，將科研成果轉化為具規模的營收動能，也持續擴大在台消費性市場的佔有率。

展望2026年，永立榮維持審慎樂觀看法。隨著功能性保健品通路動能持續放大、外泌體與鹿來源原料應用版圖擴展，以及新藥專案在國際法規與臨床進度上的持續突破，永立榮也將持續聚焦三大動能：加速UA002與UB003的臨床進程、擴展鹿源（羊水、鹿茸、鹿臍帶）外泌體在醫美與保健品的全球佈局、以及深化「EXOSOME DESIGN HOUSE」平台的客製化實力。

永立榮強調，未來將持續推進「新藥開發x商業化應用」雙軌策略，以商業化產品穩定挹注現金流，同步支持研發投入，全速推進，讓營收成長與技術價值形成正向循環，逐步放大公司在再生醫學與高端健康產業中的長期競爭優勢，並對2026年整體營運帶來長期正向發展。