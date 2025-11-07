永立榮10月營收增65.81% 攻機能保健市場
【記者柯安聰台北報導】永立榮生醫(6973)10月合併營收704萬元，較去年同期成長65.81％；累計1至10月營收7181萬元，年增98.30％，在高端保養品市場熱度延續下，旗下「小鹿羊水外泌體」產品銷售持續穩步攀升，助力公司營收創下同期新高。
永立榮指出，外泌體作為再生醫美領域最受矚目的創新原料之一，在修復、抗老化、促進膠原增生等功能上具有極高價值，正快速滲透至高端保養與醫美市場。公司旗下「小鹿羊水外泌體原料」自結盟亞洲知名美容保養品牌-克麗緹娜以來，已在大陸、台灣市場建立強勁口碑，成為美容品牌與醫美診所的重要供應來源。隨著竹北外泌體創研先導製造中心持續運轉，國內外美容品牌詢問度亦大幅增加，穩定的原料出貨與持續接獲的美容保養ODM訂單，成為10月營收表現優於預期的主要驅動力。
永立榮進一步表示，為擴大再生醫學技術的應用範疇並加速商業化變現，永立榮宣布與亞馬生醫策略合作，正式跨足國內外功能性保健市場，首次將以雙專利科研成分鹿茸多肽ACT.A與白皮杉醇MPE-311為核心，推出創新保健產品「靈活粒現」，將永立榮專注於幹細胞與外泌體臨床轉譯的研發成果，應用於解決關節疼痛、行動力退化與老化代謝等廣泛的健康需求，轉化為具市場爆發力的高階保健品。
此次永立榮核心專利成分源於鹿茸多肽ACT.A的突破性潛力，該成分精粹自台灣梅花鹿茸頂端再生區域，富含Activin-A、生長因子與高活性胜肽，其Activin-A濃度為一般鹿茸萃取物的1400倍以上。科學研究證實，ACT.A具有促進成骨細胞分化與骨基質生成，並提升粒線體活性，實現「骨骼×能量」的支持，是關節修復與抗老保健的核心原料。而白皮杉醇MPE-311，被視為喚醒細胞能量的抗老化分子，可對抗粒線體衰退、延緩老化並改善代謝。（自立電子報2025/11/7）
其他人也在看
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 1 天前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 2 天前
「台塑四寶」機會來了！謝金河點名「這一檔」先翻身
財經中心／李明融報導台股今年在AI熱潮帶動下，股市不斷創下新高紀錄，然而「台塑四寶」近年反而市值從高峰滑落，過去多次對台塑集團提出警訊的財信傳媒董事長謝金河，在臉書以「南亞的新轉捩點」為題發文，表示在AI熱潮與半導體材料供需反轉推動下，南亞科技與南亞電路板雙雙大漲，帶動母公司南亞的潛力重新被市場重估。民視財經網 ・ 1 天前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
全民繳「配息稅」？健保補費新制挨轟/AI族群回神 台積電穩盤台股多頭續強/記憶體扮盤面主秀 旺宏南亞科爆量吸金｜Yahoo財經掃描
美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於今日抵台，準備熱情參與明日台積電（2330）運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI（人工智慧），同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，據了解，黃仁勳今日並自由時報 ・ 18 小時前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
DRAM漲勢燒不停！華邦電Q3毛利率衝46.7％創高、EPS轉正 法人最新目標價曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI需求持續火熱，帶動記憶體價格一路飆升。根據集邦科技（TrendForce）統計，2025年第三季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8％...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
兆元規模ETF迎除息 配發逾190億元資金活水
11月初的ETF除息秀於6日順利落幕，接下來還有多檔台股ETF將於17日至25日除息，目前已有30檔公布配息金額，整體規模超過兆元，預估將配發超過190億元資金活水，包含國泰永續高股息、富邦台50、復華台灣科技優息等重量級台股ETF，主動野村臺灣優選也迎來首次配息。工商時報 ・ 23 小時前
抽中一張賺18萬！永擎268元是甜甜價？專家看法曝
和碩（4938）童子賢「金孫」、華擎（3515）子公司永擎電子（7711）新股申購今（7）日正式開跑，今興櫃股價一度衝上450元，最高漲幅1.6%隨後收斂，若以承銷價268元（一張要26.8萬元成本）計算，有機會抽中一張賺18.2萬元，只有1,591張「中樂透」機會，報酬率上看60%-70%。到底該不該參與抽籤？君安投顧分析師王信傑認為「以AI股來看268元不算貴，是可以參加抽籤的，但對空手操作的投資人存在套牢及套利賣壓風險」。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
美股開盤下挫！美光等記憶體類股抗跌
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（6日）開盤全面下挫，道瓊工業指數下跌近300點，科技股再度下殺，記憶體逆勢撐盤，美光續漲2%。此外，美國前眾院議長裴洛西宣布不再連任，關注所有民主黨國會議員...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前