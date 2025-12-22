永立榮UA002獲TFDA與CDE指標專案認證

【記者柯安聰台北報導】再生醫療雙法預計自2026年正式上路，將進一步推動台灣再生醫療產業發展。擁有羊水幹細胞培養專利的永立榮生醫（6973）22日宣布，旗下治療勃起功能障礙新藥UA002，已獲衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准納入「藥品專案諮詢輔導案件」，並同步取得財團法人藥品查驗中心（CDE）「指標案件」資格，未來將在專案輔導機制下，可望加速開發與審查流程、降低開發成本，形同取得再生醫療市場的雙重快速通關證。



UA002為永立榮自行研發之羊水幹細胞新藥，運用幹細胞再生修復能力，針對口服藥物無效之勃起功能障礙患者提供創新治療方案。臨床前動物模型結果顯示，UA002具備可同時修復神經與血管組織的雙重作用機制；已完成臨床一期試驗的收案，亦驗證UA002之安全性與初步療效，相關研究成果已發表於多家國際知名醫學期刊，備受國際男性醫學領域權威關注。目前UA002正進行臨床二期研究(Ph2a)，收案進展穩定。



根據TFDA「藥品專案諮詢輔導案件」及CDE「指標案件」輔導機制，主管機關將透過專責窗口，提供從法規策略、臨床試驗設計、製造與品質管制，到上市申請與的一站式輔導服務，可望大幅縮短藥品開發與審查時程並降低開發成本。值得注意的是，TFDA「藥品專案諮詢輔導要點」已於2025年完成修正，並正式將再生醫療製劑納入適用範疇，提供明確法規與審查輔導依循。



永立榮營運長莊欣怡表示，UA002是台灣自行開發的新藥，同時取得TFDA專案輔導與CDE指標案件資格，顯示其創新性與治療潛力已獲主管機管與審查專家初步肯定。依據再生醫療雙法，我們將積極與主管機關密切溝通合作，以有效率的開發路徑全力開展UA002進程，期盼UA002能及早上市，造福廣大病患。



根據市場研究機構Global Market Insights報告指出，在人口老化、壓力、肥胖、吸煙等生活型態影響，以及糖尿病與心血管疾病等慢性病盛行帶動下，全球勃起功能障礙藥物市場自2025年起，預估將以年複合成長率9.2％的速度快速成長，至2034年市場規模上看70億美元。亞太地區相關醫學文獻亦顯示，40歲以上男性約有25％以上受勃起功能障礙所苦，惟現行藥物多僅具短暫效果且使用限制多，使創新療法備受期待，具備高度市場潛力。



永立榮董事長簡奉任指出，再生醫療雙法即將上路，對產業是一大激勵，但實施初期更需要主管機關明確指引。UA002獲TFDA與CDE專案輔導，不僅是對永立榮研發實力的肯定，也讓公司能在主管機關積極協助下，集中資源加速研發與上市進程，期望為病患帶來突破性的療法，讓台灣成為亞洲再生醫療重鎮。（自立電子報2025/12/22）