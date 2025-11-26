永續不只是說說！TVBS全方位行動 16萬度綠電減碳

TVBS致力於永續發展，不僅從自身做起，更透過跨產業合作與舉辦企業永續論壇等方式，積極提升民眾對永續議題的重視。TVBS永續倡議大使莊開文表示，TVBS希望協助企業分享永續成功故事，讓大家在永續道路上同心協力前進。此外，TVBS「T觀點」節目更創下台灣首個實行單集碳盤查的創舉！未來，TVBS將持續擴大綠電使用比例，並與國際組織合作，讓台灣在永續發展上的努力能被世界看見。

TVBS近幾年積極投入永續領域，推出全方位的行動。（圖／TVBS）

TVBS永續倡議大使莊開文表示，TVBS不僅在言語上提倡永續，更積極參與實際行動，去年上山種樹，今年則下海清理海洋廢棄物。透過TVBS GOO等各種專題和活動，TVBS致力提升民眾對永續議題的關注度與認識。莊開文強調，TVBS希望從跨產業的角度協助企業分享永續的成功故事，讓大家在永續道路上能夠同心協力前進，因為永續是一個共同理念。

TVBS永續倡議大使莊開文，本次也受邀參與主題論壇，透過共同對談，藉此激盪出永續新火花。（圖／TVBS）

在碳有價時代即將來臨之際，TVBS的「T觀點」節目創下台灣首個實行單集碳盤查的創舉。莊開文提到，由於聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）指出目前全球減碳速度過慢，TVBS於今年4月開始採用綠電，截至8月已使用16萬2500度綠電。但莊開文認為這還不夠，TVBS計劃持續使用並擴大綠電比例，同時提高採訪車和公務車中油電混合車的比例，一步一腳印地持續努力。

全球企業永續論壇，今年邁入第八屆，為期三天活動，邀請各界專家共同討論，如何讓企業能發揮永續責任。（圖／TVBS）

此外，TVBS也與聯合國底下的非營利組織永續發展解決方案網絡（SDSN）合作推出策展活動。未來，TVBS計劃與更多國際組織合作，擴大其影響力，並致力於讓台灣在永續發展方面的努力能在國際舞台上發聲，讓世界看見台灣在永續領域的貢獻與成就。

