永續出發傳遞馬告馨香 香氛業者炫日芬連續第四年投入原鄉公益回饋

「炫日芬」創辦人陳炫良連續第四年投入原鄉公益回饋。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳/台中報導

在追求生活美學與感官享受傳遞用香文化的同時，台灣「炫日芬」香氛品牌，始終將產業文化永續與社會責任視為品牌的生命線。品牌創辦人陳炫良表示，在台灣「原鄉」接觸到在地的「原香」馬告香料後，2022年起就決定將旗下馬告香水香氛及個人清潔沐浴系列產品，聚焦為馬告香氛生活公益回饋的品項，透過銷售盈餘回饋給品牌初期發展馬告原料供應產區信義鄉布農部落。

「炫日芬」創辦人陳炫良指出，初始接觸台灣原香馬告香料，是在日管處攜手支持下攜手透過產業共好與部落族人，發展出馬告觀光旅行模組，其內容涵蓋文化、生活、觀光產業等產業鏈，促成地方經濟創生。這份源自土地的香遇，當每一次與台灣原鄉馬告香氣嗅覺接觸那一刻都是一種美好的相遇。透過香氣味道紀錄與這片土地的故事，2022年起以永續為核心，將馬告香氛產品的銷售盈餘回饋給馬告原料供應產區布農部落。

為深化對南投信義鄉人和國小及馬告原鄉承諾，實踐「從產地到生活，讓美好永續循環」教育與文化傳承的長期承諾，今年再次續寫馬告香氛生活公益回饋篇章，12日親自前往信義鄉人和國小，將銷售盈餘捐贈給學校做為長期支持學童課後輔導與晚餐經費，因為他們相信，最好的永續就是投資在下一代，香氛藝術家陳炫良誠摯邀請每一位消費者，透過每一次購買與使用，共同成為這份永續回饋循環中的重要一環，一同以馨香的力量，為這片美麗的土地和原鄉的孩子們，續寫更美好、更長遠的未來。