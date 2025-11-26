永續大學獎 高科大勇奪3獎

財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)昨（廿六）日在台北圓山飯店舉辦「二○二五台灣永續大學獎」頒獎典禮，國立高雄科技大學勇奪三獎，拿下「永續傑出人物獎」、「台灣永續績優大學獎」與「永續報告獎」等三項大獎，成績亮眼，展現高科大在永續治理、教育創新與社會實踐的深厚實力。（見圖）

高科大校長獲頒「永續傑出人物獎」，高科大自二○一八年起合校八年時間，全力整合校區資源、推動智慧治理與碳管理，並導入綠色能源與永續課程，建立兼具效率與低碳的智慧校園等龐大工程，在今年獲得總結性的成果及肯定，楊慶煜「以人為本、價值共創」的治校核心理念，在教育工作及校園治理上，均大力導入永續思維。

楊慶煜校長表示，獲獎不僅是對個人領導成就的肯定，更是對高科大在永續發展所展現的實力與承擔的表彰，特別是技職教育結合產業、地方及全球視野，展現出台灣產業以及產業人才與世界潮流同進的積極企圖；楊慶煜期待獲獎的榮譽能激勵全校師生朝向更加卓越、多元且負責任的永續發展道路前進。

在永續綜合績效的評選中，高科大以多元面向的卓越表現，獲選「台灣永續績優大學獎」，該校自合校以來即積極落實永續治理，推動校務數位化、行政線上化與全校碳盤查，並以再生能源應用與節能校園策略實踐淨零轉型；教學上發展「BESTWISH」永續人才培育計畫，將SDGs核心融入課程與跨域學習，培養兼具專業力與社會關懷的永續人才；近年成立「永續發展處」更是率國內大學之先，以一級單位的規格整合校內外資源、推動永續發展的專責單位，成果豐碩，包括獲頒行政院「國家永續發展獎」、高雄市「永續貢獻獎」與「環境教育獎」特優等績效，紀錄高科大推動永續工程數年光陰的成果與肯定。今年亞太永續博覽會及台灣氣候行動博覽會屢獲金級與專業獎項，展現從制度規劃到實踐落地的完整能量，為南台灣技職體系樹立永續典範。

高科大副校長兼永續長郭俊賢指出，高科大這次在「二○二五台灣永續大學獎」優異表現，不僅彰顯學校在永續教育與社會實踐領域的深耕，更為南台灣技職教育體系在全球永續發展浪潮中樹立標竿。未來，永續處將持續擔任推動核心，與校內外夥伴協力前行，共創科技、人文與環境共榮的新未來。