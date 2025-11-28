永續工藝計畫成果展工藝中心展 用工藝讓世界看見不一樣的台灣

永續工藝計畫成果展嘉賓雲集。（記者扶小萍攝）





讓工藝成為我們的DNA，以工藝實踐永續，展開生活新願景，國立臺灣工藝研究發展中心28日舉辦「永續工藝計畫成果展」開幕式，由主任陳殿禮主持，邀集參與補助計畫的團隊及顧問等共襄盛舉，展現臺灣工藝在永續發展議題上的多元實踐成果與社會連結。

陳殿禮主任表示，工藝中心今年倡議工藝「漫活SLOHAS_是樂活事」，以「漫幸福．活自在」為核心，工藝中心從「簡單（Simplicity）、生活型態（Lifestyle）、原創（Originality）、健康（Health）、美學（Aesthetics）、永續（Sustainability）」六大面向出發，透過前後雙S形成善藝無限∞循環的國際共通語，與中間LOHA具在地性的原創、健康、美學的生活型態四面向，形成愈在地愈國際的風格語彙，持續思考臺灣工藝如何回應當代生活與環境議題，盼民眾理解「工藝不僅是技藝的傳承，更是對未來的責任與承諾」。

廣告 廣告

陳殿禮主任到各組展區巡禮。（記者扶小萍攝）

自2023年啟動「循環工藝計畫」以來，工藝中心以材料再生、設計創新與跨域合作為起點，探索工藝循環利用的多種可能。延續此精神，2024年進一步推展為「永續工藝計畫」，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，聚焦「永續行旅」、「永續教育」、「健康與福祉」及「責任消費與生產」4大議題，邀請多個團隊以不同形式示範並實踐永續理念。

10組計畫團隊展示並現場介紹。（記者扶小萍攝）

工藝中心持續深化計畫精神，延續4大議題並聚焦社會實踐層面，甄選10組計畫團隊，包含國立臺北教育大學、勵馨社會福利事業基金會附設愛馨小舖、璞園藝術坊、初果國際有限公司、無年無限有限公司、共森有限公司、糸島織物創作社、廣鴻興有限公司、海波浪文化事業有限公司與臺東縣池上鄉公所等團隊，提供補助與輔導。

材料再生設計創新探索循環利用的可能。（記者扶小萍攝）

成果展以「永續工藝的生活解方」為題，透過作品、影像與紀錄，呈現工藝從生活經驗出發，展現「以工藝創公益」的行動力，從材料循環、地方共學，到療癒陪伴與社會培力，帶領觀者看見當代工藝如何在變動時代中，回應生活與未來。

陳主任表示，工藝是文化的延續，更是推動社會前進的力量，工藝中心將持續推廣永續理念，讓臺灣工藝從在地出發、走向國際，並以具體行動實踐「永續工藝」的精神，開創屬於工藝與生活共生的新篇章。

「永續工藝計畫成果展」即起於工藝中心工藝設計館三樓展出，展期至12月7日止，邀請各界共同見證臺灣工藝永續旅程，更多訊息請參閱工藝中心官網（www.ntcri.gov.tw）。

更多新聞推薦

● 核電重啟有譜？ 經部核定台電評估報告 核二、核三依法啟動自主安全檢查