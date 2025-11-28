「永續工藝計畫成果展」即日起工藝中心展出 以工藝實踐永續 展開生活新願景

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）今（28）舉辦「永續工藝計畫成果展」開幕式，由主任陳殿禮主持，邀集參與補助計畫的團隊及顧問等共襄盛舉，展現臺灣工藝在永續發展議題上的多元實踐成果與社會連結。

「永續工藝計畫成果展」即日起工藝中心展出 以工藝實踐永續 展開生活新願景

工藝中心陳殿禮主任致詞時表示，工藝中心今年倡議工藝「漫活SLOHAS_是樂活事」，以「漫幸福．活自在」為核心，演繹融合自然節奏與生活哲學的當代價值觀。他指出，工藝中心從「簡單（Simplicity）、生活型態（Lifestyle）、原創（Originality）、健康（Health）、美學（Aesthetics）、永續（Sustainability）」六大面向出發，透過前後雙S形成善藝無限∞循環的國際共通語彙，與中間LOHA具在地性的原創、健康、美學的生活型態四面向，形成越在地、越國際的風格語彙，持續思考臺灣工藝如何回應當代生活與環境議題，盼民眾理解「工藝不僅是技藝的傳承，更是對未來的責任與承諾」。

自2023年啟動「循環工藝計畫」以來，工藝中心以材料再生、設計創新與跨域合作為起點，探索工藝循環利用的多種可能。延續此精神，2024年進一步推展為「永續工藝計畫」，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，聚焦「永續行旅」、「永續教育」、「健康與福祉」及「責任消費與生產」四大議題，邀請多個團隊以不同形式示範並實踐永續理念，計畫內容涵蓋如以社頭織襪產業為題的永續小旅行策劃，從地方產業轉譯文化深度；以手作療癒連結弱勢群體與婦女賦權，展開關懷行動；以廢棄匾額再生為家飾裝置，賦予舊物新生與故事；或推動青銀共學，讓不同世代在工藝中展開深度對話。這些行動讓工藝真正走入社會不同層面與生活日常，於人、土地與文化之間，織就一張溫柔而堅韌的永續網絡。

今年，工藝中心持續深化計畫精神，延續四大議題並聚焦社會實踐層面，甄選十組計畫團隊，包含財團法人勵馨社會福利事業基金會附設愛馨小舖、初果國際有限公司、璞園藝術坊、國立臺北教育大學、無年無限有限公司、共森有限公司、糸島織物創作社、廣鴻興有限公司、海波浪文化事業有限公司與臺東縣池上鄉公所等團隊，提供補助與輔導，支持他們以工藝為媒介，推動環境、經濟與社會的永續共榮發展，內容包含將廢棄或閒置資源導入工藝再利用、以工藝教育推動社區共學、療癒陪伴或弱勢培力，以及培養地方創生能量等多元面向。

本次成果展覽以「永續工藝的生活解方」為題，透過作品、影像與紀錄，呈現工藝如何從生活經驗出發，回應永續議題，展現「以工藝創公益」的行動力，從材料循環、地方共學，到療癒陪伴與社會培力，帶領觀者看見當代工藝如何在變動的時代中，回應生活與未來。陳主任表示，工藝是文化的延續，更是推動社會前進的力量，工藝中心將持續推廣永續理念，讓臺灣工藝從在地出發、走向國際，並以具體行動實踐「永續工藝」的精神，開創屬於工藝與生活共生的新篇章。

永續工藝計畫成果展

展覽日期：即日起至2025年12月7日

展覽時間：每週二至週日09:00-17:00（每週一休館）

展覽地點：工藝設計館三樓