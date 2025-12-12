「永續庇護園區」歷時2年開幕 林亮君、苗博雅現身力挺

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

長年為身心障礙者提供全人服務的育成基金會，打造全台首座"永續庇護園區"，提供一站式服務，包括洗車場、商店、餐廳，歷經兩年重建後，今天（12）正式營運，北市議員苗博雅、林亮君現身力挺並擔任首組客人。

育成基金會總經理吳幸芳：「議員來加油打氣。」跟洗車員擊掌、鼓舞打氣，民進黨、社民黨台北市議員林亮君、苗博雅，現身全台首座"永續庇護工場"，力挺育成憨寶貝。林亮君親自駕駛，體驗五星級的洗車服務，接著兩人進入商店區逛街，包括一系列台灣特色的鑰匙圈、啤酒杯，以及甜點、禮盒，還有80人座位的Buffet餐廳，一站式服務，應有盡有。

林亮君、苗博雅現身力挺育成"永續庇護園區"。（圖／民視新聞）

育成基金會總經理吳幸芳：「比較困難的地方是在於，我們因為位於(建國)橋下，所以它先天的條件就非常多的限制，這個溝通協調以及建築師，要怎麼樣把它變魔法，把它變成現在大家看到的，就是腹地不變，但是面積看起來好像全部放大了。」這座"永續庇護工場"，採用木構結合回收鋼構，更建置50噸雨水回收系統，育成基金會歷經兩年重建，以社福、友善職場、低碳環保與都市美學為概念打造，終於在雙12這天正式營業。









育成憨寶貝洗車。（圖／民視新聞）

台北市議員(民)林亮君：「讓我們的憨寶貝，在這裡能夠發揮他們所長，展現他們超乎我們想像的美學能力跟實力，開幕的第一天已經非常多人在外面，準備要進場。」台北市議員社民)苗博雅：「充分的把我們育成憨寶貝，各式各樣的潛力跟能力都發揮出來，這個改變了過去大家社會的刻板印象，也可以看到說，原來善的事情集合在一起，竟然可以發揮出這麼大的能量。」喊話打破建國高架橋下、又濕又髒亂的刻板印象，議員除了用最直接的互動，鼓勵園區餐廳的憨寶貝，並呼籲台北市民共襄盛舉，體驗美好的休憩空間。





