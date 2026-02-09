永續循環共生 三分地的農業奇蹟

三分地，農作物收穫超過百萬元，而且不汙染土地環境。彰化溪州有一位小農，在田地裡，前後實驗種植了上百種農作物，包括果樹、蔬菜，還養了黑水虻、生蛋雞，他巧妙地把所有動植物的廢棄物充分利用，不使用化學農藥、肥料，讓大自然維持生生不息的循環，既能夠獲得足夠產值，又可以守護環境。

「這些(生蛋母雞)都很老了，都沒生蛋，你看這裡面都沒有蛋，我們從來不抓去殺的，都是讓牠頤養天年，咖啡 差不多就是這時候，就可以採了，可可就在這裡 好幾個，(日本人認為)這種東西(葛根)，做出來的麵條是最高級的麵條。」

泥土滋養著，豐美的蔬菜、水果；成群蜜蜂穿梭釀蜜。三分農地，實驗種植，累積超過百種農作物

農夫 陳世雄：「一年一甲(10分)地的水稻，(收入)10幾萬元，頂多10幾萬元，我這個三分地，一年 你如果認真點，總收入超過100萬元，(而且)你做所有的事情，都不能破壞生態環境，我這個模式 ，可以給年輕人一個示範 。」

陳世雄，曾任職大學教授、校長，台灣知名農業專家，退休後，變身小農戰士

農夫 陳世雄：「台灣 理論上講，我們是小農的國家，(卻學習)美國那種大農制，大農制就是單一作物，單一品種 所以變成要用，大量的農藥跟化學肥料。」

陳世雄和太太，在彰化溪州田地裡，種下友善環境，而且滿足經濟需求的善循環，第一關鍵詞，絕不浪費

「這個就是，已經成熟的(黑水虻)蟲了，我們就給牠篩一下，(豆)渣還有蟲糞，就可以掉下來。」

黑水虻，吃進廢棄豆渣，排遺 富含粗蛋白、氮、磷等有機養分；再混入落葉殘枝 以及

「蛋殼 雞糞跟黑水虻的糞肥，那裡頭磷含量 是滿高的，鉀 就燒一些草木灰，大概就解決，所有的(微量元素)問題了。」

他挑戰果樹不容易有機種植

農夫 陳世雄：「(選擇)適當的地方，適當的季節，(舉例)種熱帶蘋果，(嫁接)你的鉆木是本土種，上面可以用你覺得 高品質的，高經濟價值的品種。」

不過，亞熱帶台灣，病蟲害多，不用農藥，做得到嗎?

「我先灑茴香，撒了以後就在裡頭種蘿蔔，(茴香)味道比較強烈，牠(蟲)就不喜歡，牠就不來這樣子。」

用 巧妙 取代 農藥；蔬菜葉子，也有妙用

陳世雄太太 吳玉嬋：「每天一定要給牠(雞)青菜吃，菜園裡面的，我們不要吃的那一部分。」

雞吃新鮮葉菜、黑水虻，跟著主人趴趴走，也提供經濟收穫

「那裡有雞蛋 在這裡 。」

只收雞蛋，絕不殺雞；再讓蜜蜂 飛進生態循環

「亮亮的 OK 這就是蜜， 這隻就是蜂王，牠只要找到一個洞，牠就要產卵。」

60箱蜜蜂，蜂蜜、花粉等相關產值占六至七成；牠們再幫果樹、蔬菜授粉，生生不息。這套生態模式，成功第二關鍵，善待生命

農夫 陳世雄：「你如果經常噴農藥，把蜜蜂都弄死掉，(地球)大概1，3以上的作物，(無法授粉)沒辦法結種子 。」

收成蜂產品、雞蛋、蔬菜、水果，經濟效益達標；但陳世雄最深的期盼，暗藏大地

農夫 陳世雄：「我們應該謙卑一點，把這塊土地 把它照顧好，等到我們的下一代，他們的下一代，到地球上來的時候，還有乾淨的空氣 可以呼吸，還有乾淨的水可以喝 。」

儘管有機農法，收穫免不了一定程度耗損；多角化運營，得做足更多功課。但陳世雄 珍惜資源 不浪費 善待生命，讓萬物彼此共榮，長長久久。

