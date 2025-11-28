永續成效看得見 海大獲3大獎

海大榮獲台灣永續能源研究基金會「二０二五台灣永續大學獎」三項大獎。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

國立台灣海洋大學在永續治理、社會責任、淨零行動與多元共融等面向的努力再次獲得高度肯定，於台灣永續能源研究基金會「二０二五台灣永續大學獎」榮獲「台灣永續績優大學獎」，另在永續單項績效獲得社會共融領袖獎、「永續報告書」獲銅獎殊榮，一舉奪下三項重要獎項，充分展現高教永續轉型中的領航者角色。

海大長期深耕海洋永續議題，並將ＥＳＧ理念全面融入校務，以「守護藍色地球、推動綠色創新」為核心願景，堅定推動氣候行動與淨零排放策略；海大以二０二四年為溫室氣體盤查基準年，依循國際標準建立完整溫室氣體管理制度，聚焦「創能、節能、儲能、自然碳匯」四大主軸，成立跨領域淨零團隊，特別是透過藍碳研究、海岸保育、離岸風電與海洋能技術、綠色航輪等海洋專業優勢，積極與國家二０五０淨零路徑接軌，並呼應聯合國永續發展目標。

在社會責任方面，海大以「與地方同行、共創共好」為理念，透過大學社會責任實踐計畫，推動生態保育、文化傳承、產業升級與社區治理。同時透過永續課程積極培育人才，有效提升學生留鄉與相關產業就業率至百分之七十五以上，成為重要的人才培育基地。