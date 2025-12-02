永續成果亮眼 大葉大學再獲國家永續發展獎

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學深耕永續教育成效再獲中央肯定，今年再度榮獲行政院「國家永續發展獎」，將於12月8日出席頒獎典禮，展現學校長期推動永續校園、永續人才培育與地方共好合作的具體成果。

大葉大學推永續不是說說而已！今年再次抱回「國家永續發展獎」，12月8日將到場領獎，替多年努力畫下一個漂亮的肯定。（大葉大學提供）

大葉大學推動永續教育的努力再度獲得肯定！繼108年拿下行政院「國家永續發展獎」後，今年再次獲選為得獎單位。校方指出，此獎項代表政府對大葉在永續治理、環境教育與社會責任等面向的高度認可，也彰顯學校長期落實永續理念的決心與成果。

大葉大學校長方文昌表示，學校坐落於參山國家風景區八卦山麓，校園綠覆率高達82.7%，得天獨厚的環境成為推動永續教育的重要基礎。多年來，學校整合節能減碳、資源循環利用與環境教育三大面向，打造全方位綠色校園，不僅成為全國第一所同時通過「環境教育機構」與「環境教育場域」雙認證的大學，更藉由建置智慧能源管理系統提升能源使用效率，在世界綠色大學評比中連續蟬聯全台私立綜合大學第一名。

方文昌指出，永續教育必須落實在教學現場，因此大葉大學持續打造具備實作性的SDGs校園實踐場域。校方每年訂定一項年度主題，結合跨域課程、教案研發與戶外場域教學，並導入AI技術、多元教學平台與自然素材，讓學生在真實環境中學習永續知識與技能，強化永續素養。

在社會責任與外部合作方面，大葉大學近年推動「大彰化永續策略聯盟」，已與近八十所學校簽署合作備忘錄。透過永續教育交流、體驗課程與參訪活動，三年來已吸引超過兩千人次走入大葉，從實際操作中學習永續理念，擴大大學對社會的正面影響力。

方文昌表示，大葉大學將持續以教育為核心，串聯地方、產業與教育體系，共同推動永續發展。他強調，永續不僅是一項政策目標，更是大葉希望帶給學生與社會的一份長遠承諾。