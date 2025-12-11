永續新藥新風範！國寶舵手陳水田博士 領浩峰生技牛樟芝新藥研發 支持病友

陳水田博士以牛樟芝科研引領永續植物新藥發展，不僅打造台灣生技國寶，更以人本精神推動疾病療法與產業創新。

作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部





陳水田博士以「牛樟芝之父」之姿獲頒國際藝術與科學獎章，將台灣生技推向世界。他研發的 AC04 牛樟芝口服劑在中研院證實能抑制新冠病毒入侵、強化免疫，更以小分子 AL-126 成功延緩神經退化疾病並取得美國專利。多年來他投入產業永續、建立牛樟芝品質追溯制度，並無償支持病友，帶領浩峰生技邁向植物新藥與上市之路，樹立台灣生醫新典範。





陳水田博士是台灣知名生化專家、浩峰生物科技董事長。今年更以「蛋白質體學與生物醫學科學終身成就」榮獲國際史懷哲基金會頒發「藝術與科學獎章」，不僅表徵了生物醫學和綠色能源的重大貢獻，更將牛樟芝之父的美名得以光輝，也坐穩了台灣之光的寶座。

廣告 廣告





陳水田博士數十年投入牛樟芝的研發，更將牛樟芝推至植物新藥研發的領域成就了綠色永續植物新藥潮流。疫情期間，陳水田博士率研究團隊在中央研究院P3實驗室完成新冠病毒感染的動物實驗。根據研究結果，AC04可有效降低肺部ACE2受體表現，減少病毒進入細胞的機會並抑制相關蛋白酶活性。AC04牛樟芝口服劑源自牛樟芝子實體高純度三萜類的活性成份。





創辦人陳水田博士（右）與吳明勳執行長（左）合影。

創辦人陳水田博士（右）與吳明勳執行長（左）合影。

「質量高的牛樟芝，含有三萜類、樟芝酸、多醣體及超氧化酶（SOD）等活性成份，經實驗證明具有健康效益，可以用於新藥開發、生技保健等應用展現契機。」陳水田博士進一步說明，牛樟芝只特定的生長在牛樟樹中空樹穴或是傾倒的椴木上，是一種菌絲體生長速度快、子實體發育緩慢的真菌。然而子實體內的萜類化合物及二次代謝產物，是牛樟芝重要生物活性的來源。



AC04能提升T細胞與自然殺手細胞（NK cell）等免疫細胞的活性，「有展現其整體免疫調節潛力，優於現行藥物瑞德西韋（Remdesivir）對肺部的保護效果，可顯著抑制因新冠病毒感染導致的體重流失，我認為浩峰正在樹立新的指標！」在陳水田博士鏗鏘的語氣中令人動容。陳博士積極致力於牛樟芝的推廣，除了對牛樟芝萃取物在藥物上的應用不遺餘力，更對牛樟芝產業的整合與永續，有著強大使命感。

成立牛樟芝國寶協會 發揚國寶價值

牛樟芝（Antrodia Cinnamomea），又稱為牛樟菇、樟菇、紅樟芝、血靈芝、窟內菰、神明菇等，生長於台灣中低海拔山區的牛樟樹，是台灣特有真菌類。因此，著名醫學古籍《本草綱目》和《本草綱目拾遺》等皆無收錄其效用。





陳水田博士用盡一生為牛樟芝發揚光大，「堅持牛樟芝在台灣能夠不斷地發揚光大，在2015年成立台灣牛樟芝國寶協會。當時成立協會的初心，是希望能每年辦一次牛樟芝研討會，匯集國際業界專家和學者的討論。」牛樟芝子實體的人工培育技術困難，野生牛樟芝子實體相當稀有珍貴。但是，人工培養之菌絲體難以誘導生成子實體，進而缺乏子實體內的萜類化合物及所特有之二次代謝產物，效用也將有所折扣。

浩峰實驗室位於八德，匯聚優異的研發人才，也包含優異的國際研發人才。

浩峰實驗室位於八德，匯聚優異的研發人才，也包含優異的國際研發人才。



正因如此，許多專家紛紛投入牛樟芝研究，希望藉由人工栽培方法讓牛樟芝能大量生產，陳水田博士數十年投入牛樟芝的研發，認為應鼓勵更多人種植、培育「純正」的牛樟木，透過技術，進一步對產品成份及品質作分析鑑定，希望未來能夠建立牛樟木數據資料庫，使其擁有清楚的識別認證碼。目前正落實生產履歷，並在牛樟芝滴丸上面有完整的資訊，消費者輸入序號就可以追蹤，更可了解販賣的流程。

走入資本市場開發植物新藥 支持病友以人為本

浩峰的牛樟芝新藥開發進入第七年，針對小腦萎縮症的病友，持續捐贈牛樟芝滴丸，陳水田博士率領研發團隊，從牛樟芝中找到單一有效成份(AL-126)，在神經退化亨氏舞蹈症(Huntington’s disease)動物實驗中，驗證對於延緩神經退化疾病病程有效，服用的實驗組在期間皆是存活無死亡；事實上，亨氏舞蹈症和小腦萎縮症在科學上有相似的機轉。浩峰生技陳水田博士率領其優異的研發團隊，專注進行著牛樟芝「小分子新藥開發」，期待進一步得以治療神經退化性疾病。陳水田博士表示，NLRP3發炎體活化引起的發炎反應，是導致神經退化相關疾病的重要因素，包含阿茲海默症、帕金森氏症與亨氏舞蹈症小腦萎縮症。





實驗發現牛樟芝子實體中的三萜類 AL-126，能抑制 NLRP3 發炎體的活性以減緩疾病發展的進程，在亨氏舞蹈症疾病小鼠模式上有顯著減緩疾病進程的效果，更獲得美國專利。





至今，陳水田博士致贈食品級牛樟芝滴丸予小腦萎縮症病友協會已有36個月，持續追蹤一個月、二個月、三個月和半年期，均收到良好的反饋，更是看見光明的未來。





數十年以來，陳水田博士秉持著「關愛生命、以人為本」的信念，在牛樟芝的研究上深耕多年，用於罕見疾病的範疇，深信藥物能提高癌症的治癒率而牛樟芝子實體中的三萜類 AL-126有效延緩小腦萎縮症的退化，更為罕病病友帶來希望。





小腦萎縮症協會理事長與秘書長來訪並致贈紀念品，感謝三年來無償提供給病友食用。

小腦萎縮症協會理事長與秘書長來訪並致贈紀念品，感謝三年來無償提供給病友食用。

展望未來，浩峰生技不僅奠定台灣國寶舵手屹立不搖的重要地位，更將積極走入資本市場，以創新突破的路徑開創永續植物新藥的新典範，更將以深厚的愛與人本精神回饋給社會，浩峰生技預期將於明年第三季正式上市。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥永續新藥新風範！國寶舵手陳水田博士 領浩峰生技牛樟芝新藥研發 支持病友