永續新視野！中山醫大攜手科博館辦第30屆高中生生命科學研習營

由台中中山醫學大學生物醫學科學學系與國立自然科學博物館共同主辦的「第30屆高中生生命科學研習營」，1月27日至29日正式登場。這項跨域合作長達30年的長青營隊，以生命科學為主軸，整合科博館在地質生態、演化、生物多樣性與標本典藏的深厚基礎，以及中山醫大在生物醫學、分子生物與生醫應用領域的專業優勢，為高中生打造兼具深度與前瞻性的科普學習平台。(見圖)

為期三天的營隊課程橫跨兩大場域。首日於科博館聚焦海洋生態永續與真菌研究，並由研究人員帶領學員進入蒐藏庫房，實地體驗昆蟲、無脊椎動物、鳥獸及鯨豚標本的典藏實務。第二、三日則移師中山醫大校園，由生醫系教授群規劃結合基礎科學與醫學應用的實作課，內容涵蓋外泌體、幹細胞、放射醫學、精準醫療趨勢，並安排新冠病毒基因體分析、節肢動物解剖與斑馬魚胚胎觀察，讓學員從宏觀的棲地演化跨足微觀的基因探究，實際接觸大學生醫研究現場。

為慶祝營隊屆滿30週年，活動邀請生態紀錄片知名導演麥覺明親自授課。麥導透過執導作品《山椒魚來了》，分享第一線創作經驗，引導學員理解氣候變遷對物種滅絕的衝擊，以及生態保育與永續行動的迫切性。此外，在緯創人文基金會全額贊助下，舉辦《山椒魚來了》特映會，包括中山醫大副校長兼永續發展推動中心主任張育超、醫學科技學院院長余豐益、主任秘書王祖興、生醫系主任劉玉凡及系上師長均共同出席座談，期藉此喚起青年世代對環境保育的關注。