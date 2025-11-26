永續施政再獲肯定 新竹縣自願檢視報告獲台灣企業永續獎白金獎

新竹縣自願檢視報告獲台灣企業永續獎白金獎，其中在學校營養午餐讓學子吃在地食材，深獲好評。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

「二０二五年新竹縣永續發展目標自願檢視報告」以「拚經濟」、「重文教」、「享福利」、「樂安居」等四大施政主軸編撰，呈現新竹縣永續發展施政成果亮點，該報告榮獲「TCSA台灣企業永續獎–永續報告類組」白金獎，並為今年全國非六都縣市中唯一獲頒白金獎的報告書，廿六日由縣府環保局副局長廖瀅瀅代表縣府出席頒獎典禮公開受獎。

縣長楊文科表示，自願檢視報告（VLR）是城市對標聯合國永續目標的重要治理工具，也是地方政府主動揭露永續績效的關鍵報告書。今年的VLR更納入縣府重大施政成果，並依據四大施政主軸呈現具體亮點。

楊文科指出，獲得白金獎是榮譽、更是責任。未來縣府將持續秉持「文化、科技、智慧城」核心願景，深化公私夥伴關係，邀請每位縣民、企業與團體共同參與，攜手邁向「世代共享、永續共榮」的幸福竹縣。

環保局表示，報告內容依循聯合國「二０三０永續發展目標」（SDGs）及行政院國家永續發展委員會指引，自二０二一年起每二年發布一次，秉持「不遺漏任何人」精神，聚焦十二項優先永續目標，統整一０一項永續政策、四十五項利害關係人參與內容，並訂定八十三項短、中、長期永續發展目標，完整揭露縣府永續治理成果。本次報告以中、英文版發布，透過辦理線上宣導活動，並在新竹縣永續發展暨氣候變遷環保小學網站提供電子版，方便縣民閱讀報告內容。