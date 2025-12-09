永續旅遊未來式：原森的生態永續旅遊實踐之路

交通部觀光署今（114）年辦理「旅行業永續旅遊研習課程暨企業參訪」，邀請金級環保旅行業「原森旅行社」副執行長黃俊翰，分享其十餘年推動生態與永續旅遊的經驗。面對極端氣候、產業轉型壓力與旅客意識變化，他以務實策略示範業者如何透過行動、夥伴合作與價值溝通，走出差異化的永續之路。

永續旅遊的價值轉向：從環境保護到企業經營基礎

氣候變遷使旅遊產業面臨資源壓力、極端氣候與目的地承載等挑戰，永續轉型不再只是願景，而是企業風險管理的核心。原森旅行社成立以來以「永續、生態、低碳、樂活」為價值主軸，並成為全台首家獲得「金級環保旅行業」的業者。黃俊翰副執行長指出，永續旅遊的精神在於在滿足旅客需求的同時，維持環境與社會的長期健康；其本質是一套管理邏輯，而非僅是做幾項環保措施。

原森旅行社副執行長黃俊翰分享選擇邁向永續旅遊之理念及歷程。

黃俊翰副執行長以「永續發展目標 SDGs」和 GSTC 永續標準為基礎，說明旅行社如何將國際框架轉化為能在日常營運、行程設計與供應鏈管理中落地的行動。他強調 SDGs 不應停留在海報與簡報，而應檢視在「食、衣、住、行、育、樂」等旅遊核心環節，企業能具體完成什麼事。例如在住宿端調整耗能設備、在餐食端強化減量與在地採購、在交通端評估碳排替代方案，以及在體驗設計端重新思考活動的文化深度與知識價值。

永續從來不是零與一的二元選擇，而是一連串策略決定——包括要與何種在地夥伴合作、如何說明產品價值、如何降低環境衝擊、如何讓旅客理解並支持業者的選擇。旅行社若能將永續實際落實到產品、流程與夥伴協作，永續將不僅是責任，也能成為市場差異化的力量。

原森的低碳行動與永續設計：讓旅遊回到土地與文化的深度

原森旅行社的實務案例更讓永續落在具體細節上。他們以長年生態旅遊操作經驗為底，從企業內部的碳足跡盤查開始，逐項檢視行程中碳排最高的住宿與交通環節，並導入碳標籤制度，將行程碳排透明化，成為溝通與改善的依據。

在行程設計上，原森以生態旅遊原則為核心，強調「在地性、知識性與互動性」，將導覽教育、文化背景與環境理解整合進旅遊體驗中。如以日本大山千枚田的壽司體驗為案例，說明 DIY 活動的意義不在於操作本身，而是透過體驗理解土地與農作背後的故事，使旅客從「看風景」轉向「理解地方」。這類深度旅遊設計，也成為原森區隔市場的重要方式。

當談到認證機制與政府誘因時，他指出永續政策具備「推力」與「拉力」兩種力量。補助能降低導入永續的門檻，但更關鍵的是「取得標章後得到什麼機會」。政府若能將永續認證與採購、補助、合作名單連動，就能讓業者看見永續與商機的直接關係，形成正向循環。他也坦言，導入認證確實需要人力、時間與設備投資，例如節能設備汰換、供應商盤點與員工培訓等，但這些投入本質上都是企業提升韌性的必經過程。

交通部觀光署今（114）年辦理「旅行業永續旅遊研習課程暨企業參訪」，邀請金級環保旅行業原森旅行社副執行長黃俊翰，分享其十餘年推動生態與永續旅遊的經驗。

黃俊翰副執行長鼓勵，永續旅遊不是一次性的專案，而是企業長期策略的一部分。

原森十年如一日的實踐，從減碳到文化體驗、從在地夥伴到價值溝通，都在累積品牌的韌性。「永續不是成本，而是讓企業能走更長遠的方式。」在變動劇烈的旅遊環境中，這句話勾勒出旅行業的下一步，也點出永續旅遊真正的核心：讓旅遊持續、讓地方受益、讓未來仍然有值得被看見的風景。

認識原森旅行社： https://www.ecotourtaiwan.com/

