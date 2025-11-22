永續時尚結合原民工藝 學生模特兒伸展臺「織境」

手工梭織包袋靜態展現場。(輔仁大學織品服裝學院提供)

手工梭織包袋靜態展於11月14日在輔仁大學織品服裝學院展開。(輔仁大學織品服裝學院提供)

大園高中(左起)、啟英高中與內壢高中校長大力支持本次活動，桃園創藝文化教育協會李麗花理事長致贈感謝狀。(桃園市立內壢高中魏礼謙老師提供)

《織境 WEAVE REALM》學生模特兒走上伸展臺，展現特色服飾。(桃園市立內壢高中魏礼謙老師提供)

《織境 WEAVE REALM》全體模特兒師生。(桃園市立內壢高中魏礼謙老師提供)

《織境 WEAVE REALM》展演活動主辦單位合影，(左起)薩谷德吳光惠老師、李麗花理事長、TORBOON設計師、涂正英副理事長、王志榮老師。(桃園市立內壢高中魏礼謙老師提供)

教育部家政學科中心國立臺南女中、臺北市家政學科平臺臺北市立復興高中、桃園市立內壢高中攜手桃園創藝教育協會及薩谷德創辦人吳光惠老師，共同舉辦永續服裝相關研習、靜態展、動態展等系列活動，在桃園市政府原民局指導下，今天(22日)壓軸舉辦時尚展演《織境 WEAVE REALM》，安排動態走秀活動，由國際服裝師王志榮（原住民名：馬耀）指導啟英高中時尚造型科、表演藝術科及影視科學生模特兒走秀，大園高中、內壢高中與中壢家商學生則擔任現場服務志工，模特兒分別穿戴原民披風、時裝與手工梭織包袋，融入清邁設計品牌TORBOON織紋與自然色系，穿插彩虹求婚舞演出，凸顯手作工藝在文化傳承與地方創生中的角色。

系列敬臺活動則早在11月就啟動，114年11月11日舉辦「永續探究課程——衣：永續時尚力×舊衣新生」實體專業知能研習， 11月12日至14日則是由輔仁大學織品服裝學院主辦的《織境 WEAVE REALM》手工梭織包袋藝展規劃，從織品產業的角度實踐永續教育，展示傳統梭織工藝與當代包袋設計的結合，皆獲得不少迴響。

桃園創藝文化教育協會李麗花理事長表示，《織境 WEAVE REALM》期待以設計為媒介、教育為路徑、產業為支點，將「文化不是遺產，而是能穿在身上的風格之聲」具體化，不僅是一場時尚與美感的展現，更是對永續發展、文化傳承及社會責任的承諾。