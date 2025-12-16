永續智慧創新黑客松 北護大高門檻競賽中奪冠、亞軍

團隊奪冠，運動保健系廖翊宏院長(右二)與林懿苑主任(左五)帶領團隊師生共同上臺領獎。(北護大提供)

北護大學生奪下亞軍，健康科技學院蘇博玄老師(左三)與學生於領獎後合影(北護大提供)

國立臺北護理健康大學與臺北市立大學跨校組隊參加2025年「永續智慧創新黑客松」全國決賽，在高門檻競賽「GPT 運動處方」題組中，以運動科學實證為基礎，結合GPT生成式人工智慧的語意理解與推論能力，建構可依個人健康狀態動態調整的智慧運動處方系統，奪下冠軍。

另外，由北護大跨域組成的團隊，則以GPT為核心引擎，整合AI與大數據分析能力、運動健康專業與健康服務管理觀點，設計出兼顧使用者互動體驗與實務推廣潛力的智慧運動處方應用，獲評審肯定，獲得亞軍。

榮獲冠軍的隊伍由北護大運動保健系碩士班林湟德、鄭晴、張涴貽同學及臺北市立大學張志祥同學組成，並由廖翊宏院長與林懿苑主任共同指導。亞軍則是由人工智慧與大數據研究所陳宥禎、施博筎同學及健康事業管理系江育霖同學及運動保健系碩士班廖若莛、謝偉平同學一同組隊，並由健康科技學院蘇博玄老師領軍。

北護大表示，此次於高競爭門檻題組中同時奪得冠、亞軍，充分展現北護大長期耕耘智慧健康與運動科技教育的具體成效。未來，學校將持續深化人工智慧、智慧賦能科技與健康照護的跨域整合，培育具備科技素養與專業實務能力的人才，回應高齡社會與永續健康發展的關鍵需求。