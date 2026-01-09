永續會展加速器研討會 NDC3.0 深化產業永續實務與跨界交流

蔡哲明 圖片來源｜TAISE

台灣永續能源研究基金會（TAISE），為回應我國「2035 年國家自定貢獻（NDC3.0）」的減碳路徑與轉型目標，於7 日假外交部外交及國際事務學院舉辦「永續會展加速器研討會」，並以實體與線上同步進行，吸引來自中央與地方政府、公部門及國營事業等單位代表參與。

永續會展加速器研討會（圖片來源：台灣永續能源研究基金會）

本次研討會由 TAISE 社會影響力中心秘書長陳永仁與經濟部主任秘書莊銘池致詞，從政策溝通、產業治理與實務落地面向，規劃會展產業對齊 NDC3.0 的行動框架。陳永仁表示，會展不僅是資訊傳遞與產業交流平台，也是串聯多元利害關係人、推動政策理解促成跨界合作的重要場域。透過精準的策展與內容規劃，會展能將抽象的永續目標轉化為可被理解的行動成果。他並列舉 TAISE 所主辦的亞太永續博覽會為例，說明大型展會如何集結各界永續實踐經驗，示範效益的交流平台。

TAISE 社會影響力中心秘書長陳永仁致詞（圖片來源：台灣永續能源研究基金會）

莊銘池主任秘書則從政策面分享，指出《台灣會展產業永續白皮書》的核心精神與政府推動方向，強調 SIRCO 原則（永續、影響力、責任、循環及共融），作為會展業者落實永續轉型的重要依循。政府也透過碳排放盤查與計算工具，幫助業者建立量化基礎，強化會展朝向減碳、低碳與循環經濟發展，逐漸引領產業邁向永續競爭力。

經濟部主任秘書莊銘池致詞（圖片來源：台灣永續能源研究基金會）

產業實務分享部分，業界代表從不同角度展現永續會展的具體操作模式，包含台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲以「電物流」為題，分享台電如何透過模組化展件與可循環展場規劃，納入創能、儲能、節能與 RE30 綠電概念，規劃「一展看懂綠電」的互動體驗，降低民眾理解能源轉型門檻，建立社會信任。

台灣電力公司公眾服務處處長袁梅以「電物流」為題分享（圖片來源：台灣永續能源研究基金會）

光洋波斯特國際展覽總監李惠如指出，永續會展不應視為一次性的展示裝潢，藉由貫穿策劃、執行與評估的長期決策。結合國際永續認證、綠色採購機制與碳盤查專業，協助政府與企業將公共政策與 ESG 行動，轉化為具體且可感知的展覽體驗，使得永續價值不僅被看見，也能被理解與信任。

凌飛設計設計總監黃義庭則以國泰金控及泛公股銀行等案例分享，在預算有限的限制下，如何以「非做不可」與「以少創多」當策略核心，利用設計整合與資源配置，規劃可量化、可複製的永續展場，回應業主對成效評估及長期價值的期待。

最後，TAISE 副秘書長葉彥伯分享，「2026 亞太永續會展獎」的評選構面，指出獎項以環境永續、碳排放管理、永續價值呈現、社會包容及創意互動為核心，希望透過標竿案例的樹立，引導會展單位系統性地將減碳，並將循環經濟思維納入策展流程。

TAISE 副秘書長葉彥伯分享「2026 亞太永續會展獎」（圖片來源：台灣永續能源研究基金會）

另外，他也分享「2026 第五屆亞太永續博覽會」的整體規劃，將以「共築我們的未來：韌性、創新、共榮」為主，連結九大永續主題展區與多元論壇舞台，打造亞太區重要的永續交流平台。

活動現場（圖片來源：台灣永續能源研究基金會）

2026 第五屆亞太永續博覽會資訊：

https://www.sdgs-asia.com.tw/