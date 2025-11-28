永續樂活休憩新空間 新莊快樂公園今啟用

《圖說》侯友宜市長主持「快樂公園第3期開闢工程」啟用典禮，打造全齡遊憩空間。〈工務局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】市長侯友宜今〈28〉日宣布位於新莊區瓊泰路旁的「快樂公園」正式啟用並親身體驗，他表示，快樂公園依循「全齡友善、共融共享」理念設計，滿足全齡化需求，提供多元友善空間，啟用後有助於提升新莊整體生活品質。

侯友宜表示，新莊為新北市第二大行政區，人口眾多，公園及休憩空間的需求尤為迫切。快樂公園鄰近豐年國小及豐年市場，是當地居民重要的休憩據點，既有設施已無法滿足日益增加的使用需求，市府推動本公園的闢建工程，一併施作周邊計畫道路、學校人行道及公園，整合後面積達約6,400平方公尺，與未來的溫仔圳重劃區開發相鄰，並與對岸的瓊泰河濱公園相呼應，形成完善的綠廊與路網。

《圖說》侯友宜市長宣布新莊區快樂公園啟用，與孩童開心合照，氣氛充滿歡樂。〈工務局提供〉

他說，他任內積極推動全齡化共融公園，快樂公園依循「全齡友善、共融共享」理念設計，去年10月啟動開闢工程，投入經費約1億2,022萬元，滿足全齡化需求，提供多元友善空間，完工後有助於提升新莊整體生活品質。

工務局長馮兆麟指出，開闢範圍過去為菜園及雜樹林，市府活化閒置土地，著手改建為公園綠地。經廣泛徵詢民眾、地方團體及里長等各界意見，規劃出入口迎賓區、共樂地景沙坑區、蜂巢主題遊戲區、健康樂活區及快樂共享廣場等五大區。

他指出，最吸睛的亮點為蜂巢主題遊戲塔，靈感源自蜜蜂飛行路徑，設計富有挑戰性的滑梯與攀爬設施，鼓勵孩童探索冒險；共樂地景沙坑區提供西瓜轉盤、沙坑及益智遊戲牆，促進孩童感官發展與社交互動。

《圖說》新莊區快樂公園蜂巢遊戲塔造型別具特色，吸引不少小朋友體驗冒險。〈工務局提供〉

此外，健康樂活區設置共融體健器材，長者及身障者亦可安全使用；共享廣場可舉辦各類活動，促進社區交流。園內同步建置人本友善步道，完善無障礙通行動線，讓長者、孩童及行動不便者皆能安心往來。

《圖說》新工處長簡必琦說明快樂公園第3期開闢工程的施作計畫內容。〈工務局提供〉

負責施工的新工處長簡必琦表示，除完善公園各項功能外，施工過程中注重環境保育與低碳永續，設計階段導入節能減碳思維。全區設有保水設施與雨水回收系統，強化社區防洪韌性；同時運用再生資源配置太陽能儲電系統及LED節能照明，提升資源利用效率，打造永續友善的休憩空間。