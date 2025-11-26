永續款待理念與國際接軌 台中福華獲GSTC飯店認證

《圖說》台中福華大飯店榮獲國際 GSTC(全球永續旅遊委員會)飯店認證。

【民眾網諸葛志一台中報導】邁入30周年的台中福華大飯店，以「永續光年」為主題揭開品牌新篇章。飯店長年深化在地美食文化與藝文交流，更將ESG理念全面融入營運細節，從節能減碳、綠色餐飲到社會公益均積極實踐。台中福華以亮眼成果近期通過GSTC飯店認證，成為全台少數取得此國際級永續旅遊標準的星級飯店，象徵其永續款待理念已正式與國際接軌。

台中福華指出，GSTC認證是以全球永續旅遊準則四大支柱-永續管理、社會經濟、文化資產與環境保護為審查基礎。本次審核由總部位於荷蘭、具百年歷史的國際驗證機構 Control Union Certifications（CU） 執行，該機構為通過GSTC認證的專業驗證單位，嚴格審查飯店在永續旅遊方面的作為與成果。此次通過審認，不僅肯定台中福華的永續基礎，更成為其邁向下一階段升級的重要里程碑。

在環境面，台中福華近年推動多項節能與資源循環行動，包括汰換館內照明設備為高效節能燈具、導入智慧溫控系統有效降低能源消耗；同時，推動廚餘回收再利用與循環餐具政策，落實零廢棄理念。

在餐飲採購上，也強化「在地、永續」策略，選用小農食材，讓旅客能在料理中品味土地風味與季節特色。在人文與內部治理方面，台中福華強調「永續源於人」。除了投入外部公益行動，也重視員工的職涯發展與友善職場環境，強化培訓制度、提升工作福祉，讓永續從內部扎根。

台中福華持續推動「藝術即生活」品牌精神，攜手中部藝術家推出《蠟筆之華》特展，使永續不只體現在環境與管理，更深化為文化厚度的累積。在公益方面，台中福華長期與華山基金會及偏鄉學童公益團體合作，透過定期活動與捐助，積極參與社會關懷，期望將企業溫度傳遞至城市的每一個角落，持續帶動善循環。

台中福華表示，永續不僅是企業責任，更是迎接下一個30年的核心理念。未來飯店將持續推動「綠色住宿」、「無塑餐飲」等永續方案，致力成為台灣永續旅宿的示範標竿，讓旅客於每段旅程中，都能體驗到綠色與溫度並行的永續款待。