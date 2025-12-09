永續決勝 台灣產業迎三大挑戰

台灣上市櫃公司協會肩負為台灣企業勾勒永續發展藍圖的使命。（王莫昀攝）

面對地緣政治、AI革命與淨零轉型三大挑戰，「永續韌性」已成台灣產業決勝關鍵。台灣上市櫃公司協會與遠見於9日舉辦「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」，不僅是台灣上市櫃公司協會10年的里程碑，更肩負為台灣企業勾勒永續發展藍圖的使命。

這場論壇產官學重量級嘉賓齊聚，包括行政院長卓榮泰、環境部長彭啓明、行政院發言人李慧芝、商業研究院董事長許添財、工業研究院長吳政忠、工商協進會理事長吳東亮，以及上市櫃企業領導者、跨產業企業代表，日本工商界代表等親自蒞臨，共同洞悉全球趨勢、掌握永續商機。

賴清德總統特別錄製影片祝賀台灣上市櫃公司協會10周年，賴清德表示，台灣上市櫃公司總市值已突破3兆美元，排名全球第8，是台灣經濟火車頭與關鍵競爭力來源。面對未來挑戰，政府將推動「AI新十大建設」，並將「2050淨零排放」視為國家重要目標，透過綠色金融和產業低碳轉型來提升國際競爭力。

卓榮泰致詞時強調，政府關注產業發展，也關心經濟公平分配，台灣經濟成長表現優異之際，也呼籲所有企業更加照顧員工，帶動勞資良性循環。面對全球永續戰局，政府將透過數位與綠色轉型協助企業強化產業鏈，並大力推動能源轉型與淨零排放，政府與企業攜手合作，共同邁向更強大、更進步的永續未來。

台灣上市櫃公司協會自2015年成立以來，扮演著深化公司治理與善盡社會責任的重要平台。協會目前會員人數達308位，全體會員總市值在台灣證券市場占比達25％，是台灣最主要的上市上櫃企業家協會，也是推動台灣經濟持續前行的重要舵手。

現任理事長、信義房屋創辦人周俊吉於開場致詞時表示，「永續」是企業未來發展的關鍵議題，也是外界對上市櫃公司的最大期待。協會持續舉辦會員企業董監事的進修課程與交流活動，展現積極推動永續學習的決心。今年7月，協會也成功推動將「文史哲藝」納入董監進修範疇，期待培養更具文化底蘊與企業倫理的企業領導者。

周俊吉強調，任內將持續導入ESG資源，協助會員邁向永續經營，並加強與政府對話，在淨零轉型的關鍵時刻實現共榮共好。

台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪指出，協會十年來已建立「五項第一」領先地位：台灣最大上市公司組織、最大社團負責人平台、最主要的女力論壇、最主要的青年智庫，以及對台灣上市上櫃1800位企業家發行的《東方領袖雜誌》，成功跨越地區、世代與性別界限，展現強大社會影響力。

論壇邀請三大產業領導者，分享企業因應當前挑戰的策略與經驗。宏碁集團創辦人施振榮強調，面對永續課題，關鍵就是要以王道的核心精神—「創造價值、利益平衡、永續經營」落實在企業日常經營中，讓王道成為企業的DNA。尤其在淨零碳排的大趨勢下，台灣這座科技島也要掌握淨零碳排帶來的典範轉移新契機，積極發展新科技，並建構淨零碳排的產業供應鏈生態，相信一定能為台灣再開創新局。

中鼎集團總裁余俊彥指出，中鼎深耕半世紀累積業界信賴，透過將AI、BIM與IoT系統性導入工程專案，打造「iEPC智能化統包工程」與「Digital Twin數位雙生」平台，提供從建廠到維運的全生命周期智能服務，並運用「Mr. Energy能源管理系統」協助客戶優化製程能耗，實現碳足跡最小化。不僅成功為工程服務業的智慧化轉型樹立典範，更以綠色技術與數位科技的結合，成為推動跨產業永續價值鏈的關鍵力量。

「金融業已從資金提供者轉型為企業永續轉型的主動推手。」玉山金控董事長黃男州表示，玉山透過舉辦ESG永續倡議行動、建立永續轉型平台、提供永續連結貸款及ESG績效連結授信等綠色融資工具，引導企業碳盤查、投資再生能源；並建立以AI為核心的ESG資料平台，協助企業預測碳風險、設計永續方案，共同推動邁向低碳、透明、負責任的轉型路徑。

現場也邀請7家會員企業，包括NTT DATA台灣恩悌悌數據、信義房屋、崇越科技、第一銀行、福容大飯店、緯育科技、緯謙科技，展示其多年來的永續成果，展現台灣企業的責任、創新與韌性。