永續治理具體成果！中山醫院通過碳盤查第三方查證

台北中山醫院今日（3）宣布，首次完成《溫室氣體碳盤查報告書》已正式通過法國標準協會貝爾國際驗證機構（Bureau Veritas，BV） 第三方查證，代表醫院在永續治理與減碳管理方面達到國際標準，為醫療院所推動環境永續樹立示範。

台北中山醫院今舉行授證典禮，由BV總經理江有泰代表授證，中山醫院院長朱益宏、綠易顧問董事長毛穎崙及台灣醫療產業管理發展學會秘書長黃雅琡等多位來賓共同出席，見證中山醫院於永續管理上的重要突破。

朱益宏表示，醫院長期以「現代醫療、傳統照顧」為核心宗旨，除提升醫療品質外，也積極投入社會責任與環境治理。為系統化推動永續策略，院方成立「永續發展委員會」，擬定永續藍圖及部門KPI，涵蓋減碳策略、能源管理、綠色採購、社區參與、風險管理等面向，以打造「永續、共融、創新」的綠色醫院。

朱院長指出，在節能減碳上，院方積極參與政府計畫，包含環境部「冷卻行動計畫」獲得178萬元補助，及衛福部「健康台灣深耕計畫」取得4800萬元補助，持續汰換高耗能設備，預估整體節能效益可達30％。同時透過資訊化與減紙措施，成功減少1224公斤碳排放，並推動醫療廢棄物減量及回收再利用，降低環境負荷與處理成本。

朱益宏表示，今年5月中山醫院完成首次溫室氣體盤查，9月接受「ISO 14064-1：2018」第三方查證並順利通過。通過國際驗證不僅象徵醫院永續治理的具體成果，更代表醫界在面對氣候變遷時，具備負責任且透明化的管理能力。

朱益宏強調，未來將持續深化永續作為，並持續檢視院內治理、能源使用與環境管理，期望成為地區醫院推動永續、智慧與韌性醫療的標竿，朝「永續中山」願景持續邁進。

