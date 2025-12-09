永續治理受肯定 成大榮獲「114年國家永續發展獎」教育類獎

沈孟儒校長代表領獎，由行政院鄭麗君副院長頒獎





國立成功大學榮獲行政院「114年國家永續發展獎」教育類獎，體現學校在環境、社會與治理面向的長期深耕與整合成效，展現高教在國家永續發展中的關鍵角色與行動力。

該獎項由行政院國家永續發展委員會主辦，旨在表揚於經濟、社會與環境三大構面均衡發展的典範機構，是國內永續領域的重要指標榮譽之一。

本次評選歷經初選、複選與決選多階段審查，成大由沈孟儒校長領軍行政團隊，包括李永春副校長、羅偉誠主任秘書、沈聖智教務長、吳建宏總務長及余睿羚永續長，通力合作規劃與簡報，最終自眾多參選單位中脫穎而出。

此一成果不僅肯定成大在永續治理上的系統布局，更彰顯學校在國家政策與社會需求之間扮演關鍵智庫與實踐者的雙重角色。

成大近年來完成永續治理架構建置，將校務治理與教育使命與國家淨零轉型策略緊密連結，形成全校一致推動的行動藍圖。學校聚焦「淨零碳排」、「韌性防災」、「健康福祉」與「人文價值」四大主軸，並進一步延伸至「國土安全」與「國家韌性」等新興議題，透過人才培育與研究創新雙核心，推動能源轉型、循環經濟、負碳技術、防災治理與永續醫療等前瞻研究，成為國家政策的重要後盾。

沈孟儒校長表示，此次獲獎是全體教職員生多年來共同努力的成果，更是成大邁向百年重要里程碑之一。身為成大校長，能與大家共同見證此刻，深感榮耀與感動。由衷感謝優秀的行政與教學團隊，以及全體師生與職員長期的投入與陪伴，讓全台灣看見成大的實力與使命。

余睿羚永續長指出，成大的永續發展正從「校園實踐」邁向「社會共創」，未來5 年將以永續治理為核心，串聯在地與全球議題，持續推動減碳科技、健康平權與綠色校園行動，使成大的經驗成為臺灣永續發展的重要驅動力量。面對全球永續浪潮，成功大學將持續以前瞻視野深化教育創新與研究實踐，承擔國家使命、凝聚校友與社會支持，邁向百年，為臺灣與世界打造共好、韌性而永續的未來。

