永續海洋治理是熱門新專業，海大如何找到新天空？
當全球氣候變遷與海洋汙染議題日益嚴峻，高等教育的角色已不再局限於學術研究，而是轉向如何將科學數據轉化為治理策略與社會行動，為海洋永續進一份心力，同時間也可望將締造許多熱門新職缺與專業。國立臺灣海洋大學近期透過一系列跨學科計畫，從北海岸的微塑膠監測、離岸風電與生態共生的實證研究，到導入智慧工程的跨域合作，期望幫助台灣在發展藍色經濟時，兼顧生態與資源保護。究竟，海大是怎麼做的呢？
守護北海岸的高中生「公民科學家」
海洋廢棄物治理的第一步在於精準的監測。海大海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯，帶領研究團隊推動「I─Sea SOGA！」計畫，打破過去由專業研究人員主導的模式，成功串聯基隆與新北共五所高中（暖暖、雙溪、金山、竹圍及淡江高中），建立全國首創的高中生「公民科學家」跨校監測網絡。
這項行動的核心，在於讓學生進入現場，透過嚴謹的採樣與分析流程，觀察微形塑膠對家鄉海岸的衝擊。
根據各校於去年十月颱風過後完成的數據顯示，北海岸沙灘的微形塑膠（粒徑介於 1 至 5 毫米）分布呈現顯著差異。其中，基隆大武崙沙灘的微塑膠濃度最高，達每平方公尺 585.33 顆；其次為金山中角灣，而淡水八里、沙崙及福隆沙灘的濃度則相對較低。
除了記錄數據之外，「I─Sea SOGA！」計畫更進一步舉辦科學敘事工作坊，邀請新聞主播、藝術家與科學家，引導學生將研究成果轉化為可傳播的科普內容，讓青年學子從數據的記錄者，轉變為環境議題的倡議者與行動者。
計畫主持人許瑞峯副教授指出，截至目前，計畫的相關活動累計參與人數與媒體推廣瀏覽數已達4500人次，未來將持續培力教師、支持基地學校向社區擴散影響力，讓參與式公民科學素養深耕發展。
海洋永續也能結合科學技術
除了社會參與，科學技術也是海洋永續的重要助力。海大近期與陽明交通大學展開深度合作，試圖將海大的海洋專業知識與陽明交大的半導體、資訊通訊（ICT）優勢相結合。雙方聚焦於海洋能源、港灣耐災、海洋環境監測、智慧航運、防災預警及工程型ESG等六大主軸，旨在建立具備韌性與數位實力的海洋科技產業鏈。
這種跨域對接在實際應用上具有高度潛力。例如，在離岸風電與波浪能開發上，海大的海洋工程經驗結合陽明交大的機電控制專業，能有效提升發電機組在惡劣海象中的存活率與發電效率。在民生產業方面，雙方將基因體工程、AI演算法與IoT技術整合，應用於水產養殖領域。
從「智慧育種」到「綠色冷鏈」，這條加值鏈不僅提升了傳統農漁業的競爭力，也展現了數位轉型在海洋永續中的關鍵角色。
離岸風場轉型「海洋綠洲」
另外，海大的研究也為綠能開發與生態保育之間的關係，提供了新的觀察視角。過去兩者時而被視為衝突對立，但海大海洋生物研究所邵廣昭榮譽講座教授與邵奕達教授領導的團隊，針對台灣海峽的離岸風機水下基礎進行長期調查，發現這些人工構造物已演變為高度多樣化的岩礁生態系，發揮「立體人工魚礁」的功能。
研究證實，風機機柱不僅吸引了表、中、底層的魚種進駐，更出現了超過80種過去在該沙泥底質海域未曾記錄過的岩礁性魚類，且並未排擠原有的底棲魚類。
從經濟價值來看，單座風場在20年役期內預估可創造超過800萬元的漁產產值。這種發展態勢符合國際自然保育聯盟（IUCN）所定義的「其他有效保護區域」（OECMs），意即風場雖非以保育為初衷，卻在實際運作中維護了生物多樣性。
文創吸引公眾關注北海岸
海洋治理也需要公眾的關注與認同，海大海洋文創設計系在國立海洋科技博物館推出的《岸語•北海岸地圖的軌跡》專題展，便嘗試將田野調查與地方記憶，透過設計實踐，呈現在大眾眼前。
學生團隊透過深入北海岸場域，從生態地景、人文建築到產業演化進行多元觀察，並將成果轉化為文創產品或互動裝置，展覽內容包含「地方文化轉譯」、「海岸生態與環境議題」、「產業記憶與轉型觀察」及「飲食、娛樂與生活文化」等主題，期望讓聯合國提出的永續發展目標（SDG 14與15）不再只是教科書上的名詞，而是與地方故事一起，被更多人看見，發揮更大的影響力。
