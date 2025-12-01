永續發展圖書資料評選 揭曉

國立臺灣圖書館與財團法人天鈺環境永續基金會於昨（一）日公布「第二屆讓世界更美好︱永續發展圖書資料評選」結果，計一百二十種適合零至十五歲的嬰幼兒、兒童及青少年閱讀體驗之繪本、圖文書、漫畫及文字書入選。其中零至五歲十三種、六至十二歲九十九種，十三至十五歲三十四種，若干是同時適合幼兒或學齡兒童，詳細入選圖書資訊在國臺圖官網首頁「公告訊息/永續發展圖書資料與推廣」公布，歡迎社會各界查閱或下載運用。

國臺圖館長曹翠英表示，第二屆永續發展圖書資料評選以「氣候變遷與生物多樣性」為主題，並以「氣候服務（Climate Service）」為核心概念，本年六月九日至七月十五日圖書徵選期間，計有七十七家出版社選送一千五百八十八種圖書參選。

特別請具有二○三○年聯合國永續發展十七項目標與架構理論實務之專家學者，歷時五月餘，三次評選會議審慎決定入選圖書名單。入選之一百二十種圖書主題涵蓋生態保育、原生物種、海洋與極端氣候、糧食議題、循環經濟、生命教育、DEI及跨領域永續行動，後續連同書評一併編印「第二屆讓世界更美好︱永續發展圖書資料閱讀手冊」，預計一一五年春季辦理入選圖書展覽暨發表會。

曹翠英指出，國臺圖與天鈺基金會自一一一年起合作辦理「讓世界更美好：永續發展策略暨閱讀推廣計畫」，推廣以永續教育為核心閱讀行動。