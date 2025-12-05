永續發展政策開倒車？ 歐盟議會通過Omnibus I 修正案談判立場

歐洲議會2025（今）年11月在「中間派加極右翼聯盟」的支持下，通過了其「簡化永續性報告與盡職調查」（Omnibus I simplification package）的談判立場，包括放寬受盡職調查指令約束公司的門檻、取消制裁以及撤銷歐洲責任機制，降低義務的嚴格程度，這項修正案代表了什麼？為何會被外界視為降低歐盟內企業永續責任，及弱化永續發展法的力度？

2025年11月13日，歐洲議會通過了其針對「Omnibus I簡化永續性報告與盡職調查[1]的談判立場，此為一項修改「盡職調查指令」（CSDDD[2]）、「企業永續報告指令」（CSRD[3]）相關規範的重大提案。

由於削弱的監管幅度相當可觀，反對者擔憂將危及歐盟企業永續責任以及法制的力度；另一方面，支持簡化與寬鬆者希望能為歐洲企業擺脫過度監管的束縛。如何拿捏企業永續規範的政策力度，已然成為今年的協商重點。

盡職調查規範企業範圍大幅縮減

依據歐洲議會於2025年11月通過的Omnibus I修正版本，最顯著的改變是受CSDDD規範的企業大幅減少。只有員工超過5000人，且年營業額逾15億歐元（約540億台幣）的大型企業才需遵守盡職調查（due diligence）的相關義務，且實施時間也延後一年，至2028年上路。

最初提案設定的門檻是，員工數達1000名、營業額至少4.5億歐元（約162億台幣）或資產2500萬歐元（約9億台幣）者皆須遵守。換句話說，議會新版本將規模要求提升至原本的數倍，使得受規範的公司數量明顯下降。

在CSRD部分，議會版本將報告義務收窄至擁有1750名以上員工，年營業額超過4.5億歐元的公司。同時，修正案也將減輕違規處罰，不再處以巨額罰款，而是交由成員國自行決定。原預計設置的「歐洲民事責任制度」（civil liability regime）——即歐盟層級統一的責任制度，若未盡義務可向企業提起訴訟的制度也已被廢除，責任改由各國自行承擔。

另外，議會決議移除強制性的氣候轉型計畫（transition plan），原要求企業應擬訂符合《巴黎協定》的氣候轉型計畫，從強制規定變成自願性。

項目 Omnibus I最初提案 （執委會版本） 議會修正版 主要變化 CSDDD 適用門檻 - 1,000 名以上員工 - 營業額 ≥ €4.5 億 或 資產 ≥ €2500 萬 - 員工超過 5000 人 - 營業額逾 €15 億 門檻提高數倍，受規範企業大幅減少 CSDDD 實施時間 員工超過5000 人必須在2027年7月26日之前完成 延至 2028 年 生效時程延後 CSRD 報告義務 依原 CSRD 分階段適用於大型企業、中小上市公司等 僅適用於： - 1750 名以上員工 - 年營業額 > €4.5 億 報告適用範圍縮限 制裁制度 EU 層級設立統一的跨國一致民事責任制度（civil liability regime） 廢除 EU 統一責任制度，改由成員國個別規範；罰則減輕 公司責任下降，法遵壓力減輕 強制氣候轉型計畫 企業需制定符合《巴黎協定》的強制性氣候轉型計畫 移除強制要求，改為「自願性」 氣候義務弱化，企業自由度增加 整體規範強度 涵蓋面廣、要求嚴格 規模限制提高、義務放寬 企業永續責任普遍縮減 Omnibus I 最初提案與議會修正版後CSDDD 與 CSRD變動對照表。整理、製表：趙偉婷。

永續政策退縮與歐盟議會右派抬頭

自2025年2月歐盟執委會提出 Omnibus I 案後，委員會、理事會與歐洲議會陸續表達了各自的談判立場，整體圍繞著如何拿捏企業永續規範的政策力度。

Omnibus I也引發了各界對「簡化監管」和「環境與社會保障」之間的激烈爭議。支持者聲稱，這項改革是為了「讓歐洲企業擺脫過度的規範束縛」。該修正案最終獲得包括歐洲人民黨（EPP）與極右翼團體（如歐洲愛國者 PfE）在內的大多數議員支持。

其中，PfE在推動新版本草案中扮演了核心角色，極右勢力透過與保守黨結盟，直接影響生態轉型和商業監管的關鍵文本，並對歐洲相關《永續發展法》的影響力日益增強。

與此同時，由於議會通過的版本削弱監管幅度可觀，學界、環保團體、人權組織視為歐盟永續政策的倒退。國際人權聯盟（FIDH）警告，這次投票嚴重弱化了企業責任，也降低了那些可能侵犯人權與破壞自然的企業受到追究責任的風險。

歐洲地球之友（Friends of the Earth Europe）也指責，這種由中間保守派與極右翼結盟的策略，讓企業幾乎能「高枕無憂」地在價值鏈中破壞氣候與勞工權益，而無需真正承擔轉型義務。商業與人權資源中心（BHRC, Business and Human Rights Resource Centre）也提出警告，若放寬責任條款並削弱強制性義務，歐盟可能會偏離國際人權標準。

值得注意的是，議會於11月13日通過的文本並非最終立法結果，而是其在後續談判中的官方立場。自11月18日起，議會已正式啟動與理事會、執委會的三方協商（trilogue），目標是在2025年底前敲定最終協議。

儘管三方皆主張「簡化監管」，但在CSRD與CSDDD的適用企業範圍、氣候轉型計畫要求、以及責任制度（liability）等核心議題上仍出現顯著分歧，必須透過協商才能達成一致。

註釋

[1] Omnibus I 是歐盟執委會於 2025 年提出的大幅簡化永續相關法規的立法方案，主要針對：盡職調查指令（CSDDD）、企業永續報告指令（CSRD）、歐盟永續分類法（EU Taxonomy）、永續報告準則（ESRS）、碳邊境調整機制（CBAM）等永續架構。Omnibus I並非單一法案，而是「修正綜合套案 」，目的在統一、調整並削減企業在永續義務上的行政負擔。

[2]企業永續盡職調查指令（Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD） 是歐盟推動的法規，要求大型企業在自身、子公司及整個價值鏈中，預防、減輕、停止並修復對人權與環境造成的不利影響。它是全球首個將「企業人權與環境盡職調查」寫入法律義務的大型立法，被視為國際 ESG 立法的重要里程碑。

[3]企業永續發展報告指令（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）是一項歐盟指令，要求企業根據歐洲標準架構發布非財務（永續性：ESG）資訊。