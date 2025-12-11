永續紙造所特展 讓紙張從工藝走入生活

記者黃朝琴／綜合報導

新北市設計中心主辦「永續紙造所」特展，即起至明年2月27日於新板藝廊3樓展出，其中「紙感餐會」單元，以紙泡茶與季節性食材入菜的可食用紙為主軸，透過五感體驗呼應展覽主題，讓紙張從工藝與材料研究走入更具體的生活場景，對於印刷與紙品應用領域有興趣的民眾可前往參觀。

新北市設計中心執行長朱惕之表示，「永續紙造所」特展從材料研究、跨界合作到城市品牌，呈現以設計力深化在地連結，展現城市品牌與產業合作成果，例如淡水古蹟博物館全新品牌識別設計，並促成與一之鄉、掌門精釀、春一枝等民間品牌的跨界合作，開發具博物館特色的商品。

紙張除了書寫、包裝之外，還能以什麼方式走入日常生活？朱惕之指出，成果活動「紙感共聚」，以「紙感餐會」為亮點，攜手臺灣手工造紙代表「廣興紙寮」，運用可食用紙為創新元素，從嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗切入，呈現紙材在永續設計與跨界應用的多元可能，引導民眾以更科普、生活化的方式，理解紙張與材料設計的新樣貌。

廣興紙寮以臺灣植物纖維為基礎，長年推動自然造紙工藝，更進一步延伸為「可食用紙」，以紫蘇、刺蔥、蔥、玫瑰花瓣等蔬果纖維取代紙漿，製成能入口、帶有自然香氣的食用紙，可切絲、烘烤或入菜，並發展成「紙飯糰」、「紙燒餅」等創意點心，展現紙張在飲食文化中的全新可能。

「紙感餐會」亮點單元，藉由可食用紙為創新元素，圖為烏來馬告香料雞腿捲，佐以可食用的蔥紙入菜。（新北設計中心提供）

料理中的可食用紙源自廣興紙寮，包含玫瑰辣椒紙、九層塔紙與蔥紙3種風味，為餐點增添獨特香氣。（新北設計中心提供）

「永續紙造所」特展打造6大主題展區，展示超過30種紙材，展期至明年2月27日。（新北設計中心提供）

新北市設計中心攜手大象設計，打造淡水古蹟博物館全新品牌視覺。（新北設計中心提供）