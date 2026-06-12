永續經營．綠色前行 花蓮縣府多元強化城市韌性

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地方中心/花蓮報導

面對全球氣候變遷所帶來的高溫、強降雨及極端氣候挑戰，花蓮縣政府持續推動氣候變遷減緩與調適工作，透過環境教育、能源轉型及社區參與等多元策略，攜手村里社區共同打造低碳永續家園，逐步提升城市韌性與在地調適能力。

縣政府表示，縣府因地制宜推動低碳永續家園，結合自然環境與社區特色，發展符合地方需求的低碳行動方案。配合環境部政策方向，持續推動生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營等六大面向，並將氣候調適概念融入社區治理與日常生活中，鼓勵社區從建築降溫、防災整備、節能減碳到再生能源應用，逐步建立面對極端氣候的自主應變能力。

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為因應高溫衝擊與提升基礎韌性，縣府積極推廣屋頂太陽能設施，透過結合綠能與建築應用，不僅可達到遮陽降溫效果，也能減少能源消耗與家戶電費支出，同時降低都市熱島效應，提升整體環境品質。此外，持續辦理「洄瀾淨學堂」系列講座，將氣候變遷、淨零綠生活及防災調適等議題帶入社區與公共討論，透過共學交流提升民眾對氣候風險的認識，深化全民氣候調適意識。

花蓮啟動多元調適策略。(圖/花蓮環保局提供)

縣政府呼籲，民眾面對氣候風險，已成全球共同課題，除了政府積極推動相關政策外，更需全民參與，將減碳與節能落實於日常生活之中。無論是家戶自主防災、支持再生能源，或從生活細節實踐低碳行動，每一份力量都是提升城市韌性的關鍵。唯有平時做好準備，才能在災害來臨時降低衝擊，守護家園安全。

縣長徐榛蔚表示，縣府長期致力於環境保護與綠色永續經營，重視氣候變遷調適工作，並持續媒合各界資源以完善基礎設施，有效提升本縣因應極端氣候的應變能力與韌性。當氣候風險無可避免，唯有平時事前準備充分、全民自發性參與，才能在變動的環境中建構永續、韌性的安全社會，迎向更安全、共好的穩健未來。