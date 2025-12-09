永續行動推動有成 北科大獲國家永續獎殊榮

北科大榮獲行政院114年教育類國家永續發展獎最高榮譽，行政院副院長鄭麗君(左)頒發獎項給北科大副校長楊重光（右）。(北科大提供)

北科大與林業試驗所合作打造全台首座「蕨色校顏」校園蕨類試驗場域，展現校園生物多。(北科大提供)

國立臺北科技大學獲頒行政院114年教育類國家永續發展獎最高榮譽，並於2025年第二屆臺灣永續大學獎，奪得「十大永續典範大學」及「永續報告白金級」雙重大獎，北科大校長王錫福表示，北科大近年來積極推動大學社會責任（USR），以專業技術回應地方需求，投入創生、保育與文化重建等；同時以ESG為治理核心，推動節能減碳、綠建築改造與智慧能源管理，打造都市中的永續共融校園。

北科大表示，學校以「城續、承續、成續」三大面向推動永續治理，並規劃於2048年達成淨零排放。為此，學校自2022年起全面啟動溫室氣體盤查，建構淨零排放路徑，讓永續行動具體與量化。

廣告 廣告

在「城續」環境永續上，北科大今年啟動環校步道工程，拆除圍籬並串聯綠植廊帶，打造與社區共享的城市綠島。校內外廣設透水鋪面、全面無柏油路，以「海綿城市」理念降低地表溫度，緩解熱島效應。北科大水環中心也在全臺建置16座智慧雨水花園，平均可降溫1.9°C、年保水量超過三萬立方公尺，協助調節區域微氣候。在生物多樣性方面，學校與農業部林業試驗所合作成立全臺首座「校園蕨類試驗場域─蕨色校顏」，展現校園生物多樣性的推廣與環境教育成果。北科大已連續五年榮登UI GreenMetric世界綠色大學「高樓型大學」全球第一名，為都市永續校園樹立國際典範。

在「承續」社會責任上，北科大以科技協助地方與產業轉型，推動多項USR計畫與成立研究中心。學校也積極將SDGs融入教學研究中，如：發展循環經濟技術，將PCB廢料製成植草磚、將蚵殼製成地景磚，兼具教育示範與產業應用價值。

在「成續」永續治理上，北科大積極參與國內外永續與大學評比接軌國際趨勢，與全球逾470所盟校合作推動研究。