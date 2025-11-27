永續農遊再升級！ 114年特色農遊場域認證暨農遊大使授證典禮圓滿成功
由農業部農村發展及水土保持署指導、台灣休閒農業發展協會推動的「特色農業旅遊場域認證」11月26日上午假集思台大會議中心盛大舉行「114年特色農業旅遊場域認證暨農遊大使授證典禮」。典禮由農業部農村發展及水土保持署-蘇茂祥副署長及台灣休閒農業發展協會-張國禎理事長進行授證，會中邀請特色農遊認證場域代表、農遊大使、長官貴賓、休閒產業協會、認證委員及媒體一起見證台灣休閒農業在特色化、品牌化、國際化發展上的成果。
蘇茂祥副署長於致詞時指出，休閒農業旅遊是推動食農教育最好的場域，透過親身體驗農事活動，能有效深化民眾對土地、農業與永續價值的認識，同時呼籲國人以實際行動支持在地農業，倡議國人支持國產農產品、走訪在地農遊場域，讓消費力回到農村、支持農民，促進台灣農業邁向更全面的永續發展。
今年成果豐碩，新認證通過43家(包含馬來西亞1家)、延續認證通過95家，合計138家場域通過特色農業旅遊場域認證（包含金門與澎湖）。結合食農教育政策及永續發展趨勢所推出的「特色農業旅遊場域Plus認證」，今年通過Plus食農體驗認證有44家、Plus永續行為認證有56家，顯現休閒農業產業在環境永續、食農教育上的努力與堅持。同時，「特色農遊認證制度」成功推廣至國際舞台，繼2023、2024年馬來西亞共有4家休閒農場通過認證，今年再新增1家，展現特色農遊認證制度的國際吸引力與實質成效。
另外以國家導遊及農場二代進行休閒農業旅遊專業培訓的農遊大使亦於本典禮授證，今年共有金牌2位、銀牌7位及銅牌5位，他們以專業導遊的角色致力於推廣台灣農業旅遊，成為串連國際遊客與休閒農業的重要橋樑。
認證成果再創佳績
「特色農業旅遊場域認證」從108年推動至今邁入第七年，每次認證有效期限三年，累積至今有效認證共357家場域(包含馬來西亞5家)，其中Plus食農體驗認證有95家、Plus永續行為認證有93家。這些成果顯示，特色農遊認證制度已成功協助全國各地場域深化永續經營理念，帶動整體農業旅遊品質升級，建構台灣休閒農業獨特的品牌價值。
國際化布局持續拓展 台灣農遊品牌走向世界
「特色農遊認證制度」成功推廣至國際舞台，2023年起授權馬來西亞進行特色農遊認證，2023、2024年有4家場域-婆羅洲開心農場、文東休閒農場、楊氏鱷魚場及城之農場通過認證，今年再新增綠坊休閒農場度假村（Refarm Leisure Park & Resort），場域代表應邀來台出席授證典禮，與國內場域共同分享榮耀、交換經驗。
農遊大使領航 永續推動者再出發
為表彰在農業旅遊領域具有卓越貢獻的個人與單位，今年授證典禮也將頒發金牌、銀牌及銅牌三級「農遊大使」殊榮，以肯定這些致力於推動台灣休閒農業的推手。本屆共有金牌2位、銀牌7位及銅牌5位通過檢核，他們不僅是台灣農業旅遊的最佳代言人，更是推動休閒農業發展不可或缺的重要角色之一。未來，也將透過跨域合作，為台灣休閒農業旅遊開創更寬廣多元且具國際視野的發展契機。
典禮當日下午，也將舉辦「旅行業者媒合會」，現場除了有近90家農遊場域業者，同時邀集超過70家以上旅行社、旅遊通路及旅遊業夥伴參與進行B to B媒合，促進農遊場域與旅遊業者的交流合作。透過媒合活動，協助認證場域拓展國內外旅遊市場，同時讓旅遊業界認識農業旅遊的多元魅力，共同將台灣休閒農業打造成為觀光亮點讓特色農業旅遊成為串連土地、人文與教育的核心品牌，邁向更具國際競爭力的永續農遊新時代。 查看原文
其他人也在看
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 4 小時前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
美關稅戰掀工具機寒冬 台中工業區廠房易主 專家：沒賺頭了
台灣工具機產業陷入困境！美中貿易戰重創出口，三大市場美、中、歐訂單大減，中部傳產區塊廠房紛紛易主、收攤，轉售價多落在3000萬至8000萬元之間。台灣業者雖擁有客製化優勢，但在關稅及匯率等不利因素下，國際競爭力大幅削弱。專家呼籲，台灣工具機業者需積極突破困境，發展商品化及建立商業生態系，以避免被國際市場淘汰的命運！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
不怕景氣衰退 4檔軍工股有獲利又站上月線
截至本週二(2025年11月25日)為止，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會(Fed)在12月會議(12月9日至10日)降再降息一碼的機率約為 80%至85%之間 。美股聞訊大漲，台股也重新挑戰27000，雖然收盤沒有站上，但市場信心已經逐步恢復。然而Fed連續降息的背後，其實是對未來經濟衰退的隱憂。陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
台股盤前／美股突翻紅強彈！台指夜盤漲247點 台股今可望延續反彈
美股週二（25）日收高，美股四大指數全面反彈，台指期夜盤強勢收高，台股今（26）日開盤有望延續反彈氣勢。道瓊指數大漲664點、標普500上漲0.9%、那斯達克收揚0.7%。費半指數也小漲0.16%，整體市場情緒明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲247點、台積電期貨盤同步上漲15元，顯示多頭動能回溫。而市場融資餘額單日增加49億元，散戶情緒也跟著升溫，今日台股有望在買氣支撐下持續反彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階A...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
台積電一度漲15元至1455元！ 專家看好穩穩上攻、挑戰收盤連三漲
美股在感恩節假期前夕氣氛偏多，科技股領漲，也把台積電 ADR一併推高。台積電今（27）日在一度漲15元至 1,455 元，帶動大盤穩步上攻，台積電短線震盪後穩步上攻，有望連三紅，但高檔時還是要小心震盪，投資人想買的話記得分批買入、分批加碼。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
羅唯仁是台積電版的張憲義？ 台積電正式宣佈提告
台積電前技術研發資深副總經理羅唯仁疑似帶2奈米資料跳槽英特爾一案台積電宣布提告...信傳媒 ・ 1 天前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 1 小時前
亞太首座及最大 STELLANTIS BRAND HOUSE 寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。藉由全新沉浸式展示方式，「台中旗艦品牌中心」不僅體現 STELLANTIS 的品牌整合高度，也為台灣市場開啟前所未有的「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。 本次「台中旗艦品牌中心」…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
魏哲家喊先進製程「不夠」 傳台積擬加蓋3座2奈米廠
台北市 / 綜合報導 「護國神山」台積電，傳出將在台灣再次擴廠。平面媒體報導，台積電有意加蓋三座2奈米廠，地點可能選在南科附近的「南科特定區」；對此，台積電在截稿前，還沒做出回應。但人工智慧蓬勃發展，真的讓台積電的產能供不應求，董事長魏哲家最近在美國矽谷就坦言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」。輝達執行長黃仁勳，上次旋風訪台，也是希望能拿到更多晶片。 台積電董事長魏哲家VS.輝達執行長黃仁勳(11.08)說：「(你和黃仁勳談了什麼)，他想要更多晶片，沒錯，黃仁勳還想增加多少晶片)，這是機密，(是機密啊)。」「AI教父」黃仁勳日前再次旋風訪台，想拿到更多晶片，不難想像，台積電的產能有多麼供不應求，平面媒體報導，「護國神山」近期打算在台灣再蓋三座2奈米廠，一座預計投資3千億元，總額將達到9千億元，地點可能在南科特定區。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電已經在這個南科，建立龐大的先進製程的一個基地，這樣就能跟現有的晶圓廠，後段的一個封裝廠，形成一個緊密的超大晶圓廠，群聚的一個效應。」看看台灣目前2奈米版圖，新竹寶山規劃2座，高雄楠梓則是5座，這一季已經開始量產，如今南科有望再加3座，顯現先進製程需求龐大，2奈米家族，能長期為台積電貢獻營收，競爭對手三星則是宣稱，明年會在美國用2奈米幫特斯拉生產AI6，英特爾也號稱推出18A製程，但都難以跟台積電抗衡。台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電製程整體的穩定性跟超高的良率，(會讓)客戶也具有轉換的一個成本，而且台積電也具有成熟的生產性能跟服務，還有產能跟交情的一個保證。」研調機構也指出，全球先進製程擴產，台積電就是主力，12吋月產能未來5年將增加超過30萬片，董事長魏哲家近期也直言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」，產能距離客戶需求，大約還差了3倍，還逗趣地說，想把「No more wafer」穿在身上，有分析師看好到了2030年，台積電的市值說不定就能超越蘋果，就看「護國神山」，接下來如何再創奇蹟。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 23 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》陷低潮曾被質疑二刀流！大谷翔平淡定回：不在意外界聲音
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平本季率隊達成世界大賽二連霸，但過程中一度深陷打擊低潮，引發外界質疑他是否受到二刀流影響。面對負面評論，大谷在26日的線上記者會上首度回應，表示自己從不把外界聲音放在心上。中時新聞網 ・ 13 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 21 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前