永續金融先行者聯盟拚淨零 元大金交棒第一金

（中央社記者呂晏慈台北7日電）邁向2050淨零，元大金今天舉辦永續金融先行者聯盟第3屆成果發表記者會，並在金管會副主委陳彥良見證下，由第3屆輪值主席元大金正式交棒給第4屆輪值主席第一金。

金管會推動的永續金融先行者聯盟明年將邁入第4屆，成員囊括中信金、玉山金、元大金、第一金、國泰金、兆豐金等6家金控。

根據記者會所揭露第3屆成果，2024年各金控盤點國內主要投融資部位屬高碳排者總碳排放量達1582萬公噸，所屬行業包括水電燃氣業、製造業、油氣石化、水泥業、運輸業、電子業、金屬礦業等；截至2024年底，聯盟各金控對高碳排企業完成議合比例平均達95%，促使高碳排企業訂定2050減碳目標比例平均達55%。

元大金總經理黃維誠表示，在永續這條道路上，一個人走可以走得快，一群人一起走則可以走更遠，希望不斷擴散影響力，讓台灣社會邁向淨零；永續金融先行者聯盟透過工作坊等形式，提升金融從業人員的永續發展知能，為產業淨零轉型增添動力，期盼未來持續擴大永續人才庫，形成正面力量。

第一金總經理方螢基表示，台灣金融業的永續成果在國際評比創佳績，如台灣共有69家企業入選2025年標普全球永續年鑑，其中金融業占了18家，聯盟各金控全數入選，顯示金融業已成為推動永續轉型的先行者。

方螢基說，永續發展及氣候行動已逐漸成為台灣企業高度共識，而且也都付諸行動，對台灣金融業來說，縱使面對考驗，仍然會努力不懈，堅持走在對的道路上。

另對永續金融先行者聯盟今年初曾提出「No ESG No Money（不做ESG就不放款或不投資）」概念，中信金總經理高麗雪解釋，會透過提供綠色貸款、技術輔導等方式鼓勵企業，不會因為企業沒做ESG就不往來。

兆豐金總經理張傳章補充，這句話可修正為「No ESG Improvement（改善），未來可能No Money」，重點是要有所改善，盼協助高碳排放產業逐步轉型，而不是讓他們被排擠在外。（編輯：楊凱翔）1141107