永續金融先行者聯盟秀第3年成果 促使高碳排企業2050減碳目標平均55％！

由6大金控合組的永續金融先行者聯盟，今天舉辦第3屆成果發表會，揭露聯盟2024年綠色採購總金額約34.48億元，年成長近17%，當年度綠色採購占總採購10％；截至2024年底，各先行者對擇定的高碳排企業完成議合之比例平均達95%，此外，促使高碳排企業訂定2050減碳目標之比例平均達55%。

另外，各先行者皆已達成投融資支持型經濟活動及關鍵戰略產業自訂目標，投融資總額約8836.72億元。

先行者聯盟成員包括中信金控、玉山金控、元大金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控六家金控，承諾深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大議題作為籌組「淨零推動工作平台」六大工作群，在金管會及周邊單位的共同合力下，完成制定多項永續金融相關政策與工具，透過工作坊等形式，提升金融從業人員的永續發展知能，為產業淨零轉型增添動力。

元大金控總經理黃維誠（如上圖，記者李錦奇攝影）表示，要做到淨零，過程困難，大家花了很多時間，改變觀念，行為才能改變，希望拋磚引玉，散播到國內外，讓國外友人知道臺灣做了什麼事。

黃維誠說，金融業為台灣淨零轉型重要的力量，培育永續金融人才是因應的關鍵策略之一，元大金控身為「培力與證照工作群」召集人，去年聯手證基會催生國內首張國家永續金融證照，並提供全集團同仁每人1300元報考證照補助，截至今年9月30日，全集團逾3成員工取得永續金融基礎證照，取照人數年增逾10倍，永續金融進階證照也較去年成長近7倍。

此外，也看到越來越多不同產業的從業人員，也考取了永續金融證券。為提升永續金融證照普及，呼應金管會「綠色及轉型金融行動方案」，元大金控制定「金融業永續金融證照推廣指南」，藉由界定報考對象及分階段推動、設定組織層級員工持證率KPI、提供教育訓練/學習資源或補助及獎勵等作法，作為金融機構推廣員工精進永續金融相關知識、考取證照之參考。

元大金控擘劃集團2026至2030年永續發展策略藍圖，新增「永續金融的支持力量」，強化「金融業引導資金、協助企業轉型」的核心理念，共創美好未來。

本屆輪值主席元大金控，也由總經理黃維誠（如上圖右，記者李錦奇攝影）代表，正式交棒給第四屆主席：第一金控，由第一金總經理方螢基（上圖左）接下，象徵延續並深化聯盟影響力，為台灣淨零轉型注入不斷前進的動能。

方螢基致詞指出，台灣金融業面對淨零碳排，雖然有很多考驗，仍會努力不懈，第一金控很榮幸輪值擔任第四屆主席，會穩步前行，為台灣永續金融發展注入行動力與影響力。

方螢基說，金融業可透過投融資來影響企業，例如ESG做的好，利率給予減碼；ESG做不好，放款利率加碼。重要的是如何發揮金融業影響力，促使企業往更好更永續的方向努力；兆豐金總經理張傳章也說，鼓勵轉型，但不完全排除企業貸款，金融先行者聯盟落實過程當中，承做企業聯貸時，不需只有利率減碼，而不敢加碼，還是要看企業作得好不好。

