永續金融論壇談打詐 銀行透過AI降低對合法金流衝擊
（中央社記者吳家豪台北24日電）中央通訊社今天舉辦2025永續金融論壇，與會專家指出，詐騙手法快速迭代，且許多詐騙發生在線上，金融機構應分析不同族群受害者，採針對性宣導；銀行則改變策略，將可識別的合法金流特徵納入AI模型訓練，在強化打詐的同時，大幅降低對正常合法金流的衝擊。
2025永續金融論壇今天在中華電信學院大安演講廳登場，聚焦永續金融、數位信任、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與防詐治理等議題，吸引產、官、學、研齊聚交流，共同探討台灣在全球永續金融浪潮中的下一步布局。
中央社社長胡婉玲致詞表示，人工智慧（AI）運算讓整個社會結構改變，金融界最需要的是安全可靠的永續環境，關鍵在於如何運用AI之善來打擊AI之惡，建立安全的資訊網。
金管會副主委陳彥良說，金融機構的角色已從單純資金中介，擴展為引導資金流向能創造更多GDP（國內生產毛額）的企業、促進環境改善的綠色產業，以及普惠金融領域。金融的核心在於信任，永續趨勢已從「選修」走向「必修」。
國立台北大學商學院院長黃啟瑞在論壇開場引言指出，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）剛落幕，其中，氣候變遷調適的資金承諾將比先前討論金額增加至少2倍，反映國際社會在永續道路上對金融角色的期待。他呼籲，應廣納產業及協會意見，來建構永續相關質化與量化指標，讓金融機構可作為客觀依據，進行永續投資與融資。
台灣經濟研究院董事長吳中書在演講中，以近20年氣候災損數據與環境修復所需資金缺口的嚴峻現況，點出金融機構在推動ESG過程中的關鍵角色。國際上有超過600種ESG評比體系，企業可能偏好對自身有利指標而避開不利要求，或面臨內部ESG與營運策略脫節等挑戰。
LINE台灣公共事務部副總經理林若凡的演講，聚焦近年來LINE在打詐議題的努力與成果，並分享LINE如何從通訊軟體逐步發展為與台灣社會緊密結合、積極解決社會問題的企業。
她指出，LINE從早期被動應對詐騙，到現在採取「公私協力、產業聯防」策略，建立大量的「信任節點」，讓合作夥伴能快速通報可疑帳號，縮短詐騙得手時間，最終目標是提升整體社會的數位免疫力。
數位發展部數位產業署副署長黃雅萍表示，數位信任是解決物聯網與AI時代複雜資料處理的關鍵，身分認證正從實體卡片演進到無密碼、生物特徵等方案，導入電子簽章可將傳統紙本合約流程，從數週縮短至數十分鐘。未來數位身分驗證將轉向「最小必要資訊揭露」，以強化個人隱私保護，預期將廣泛應用於超商取貨、租車、求職與學歷驗證等領域。
在論壇第二階段金融對談中，內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌提到，詐騙集團首腦擁有大量資產，進行專業化與集團化運作，即使是資深銀行從業人員仍可能因為觀賞TikTok影片而陷入投資詐欺。內政部警政署於2024年推出「打詐儀表板」，方便民眾查詢防詐相關資訊，已著手討論導入AI來優化整體內容與效能，提高即時性與準確性。
中華經濟研究院副院長陳信宏指出，詐騙技術與手法快速迭代，從傳統金光黨演變為大量運用數位科技，善用科技與人性弱點，已形成複雜生態系。金融機構過去多以「臨櫃阻詐」金額為績效，但現在許多詐騙發生在線上，這項指標已不合時宜，呼籲金融機構應分析不同受害族群特徵，採針對性宣導，而非僅靠廣告文宣或電子報。
台新銀行執行副總經理李正國在對談中表示，積極的防詐措施有時會「誤傷」正常合法金流，造成民眾不便。銀行過去聚焦尋找具有非法意圖的金流；現在投入大量資源運用科技與數據，將可識別的合法金流特徵納入AI模型訓練，在強化打詐的同時，大幅降低對正常合法金流的衝擊。
他說，目前已有多個業界自發成立的「小聯盟」進行詐騙偵測，建議由主管機關主導整合各小聯盟，建立更大、更全面的合作團隊，消除資訊不對稱。
滙豐銀行法令遵循處副總經理羅詩敏說，防詐核心在於提升人的意識與判斷，包括銀行員工與客戶的風險認知教育。AI可作為補強防詐的最後一道防線，但人的決策與介入不可或缺，需在關鍵時刻阻止可疑交易。（編輯：張良知）1141124
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 10 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 9 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 7 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
中職》樂天桃猿伙食、宿舍、教練人選問題 代理桃猿執行長森井誠之親自回應
中華職棒樂天桃猿今天（24日）下午於中華職棒大聯盟辦公室舉行記者會，東北樂天金鷲社長森井誠之親自出席記者會，除了發布新的人事異動，由森井誠之代理桃猿執行長之外，針對球迷所關心的伙食、宿舍、奪冠獎金及教練人選問題皆做出回應。Yahoo奇摩運動 ・ 59 分鐘前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 21 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前