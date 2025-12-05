永續革命來自台灣！Taelor AI獲美國Inc.最佳新創獎

Taelor AI節目中心／綜合報導

美國知名商業媒體《Inc.》今日公布年度最佳企業獎（Best in Business Awards）得獎名單，由台灣女性創業家鄭雅慈（矽谷阿雅）創辦之新北市公司Taelor AI（汰樂）從2700家公司中脫穎而出，榮獲「最佳新創獎」，為極少數獲此殊榮的台灣新創。鄭雅慈致詞表示，感謝台灣政府與新光紡織等合作夥伴支持，「希望把更多台灣品牌帶向世界，透過AI造型師及新興租借模式，幫助美國男性穿得更好、活得更有自信，並推動時尚經濟及永續發展。」

廣告 廣告

《Inc.》為美國歷史悠久且具公信力的商業媒體之一，長期報導企業成長與創新經營案例，其頒發之「Best in Business Awards」旨在表彰過去一年在創新、AI轉型與策略執行上具顯著成果的企業，被視為美國商業圈高度重視的獎項。本屆得獎者Taelor AI以AI驅動客製化穿搭服務為核心，透過演算法在幾秒鐘內完成需時真人造型師數天的工作，並結合租衣與租後購買模式，鎖定美國不擅長穿搭的上班族及單身男性族群，提供既省時又提升形象的穿搭解決方案。

AI風格推薦 × 共享衣櫥：解決男性穿搭效率問題

Taelor AI的商業模式不僅服務消費端，也協助新光紡織等台灣企業加速從代工走向品牌經營，順利進軍美國市場、庫存變現，快速取得台灣市場42倍大的美國市場消費數據與市場回饋，此一創新模式極具跨國市場影響力，曾獲《商業週刊》評選為 「矽谷最受矚目新創」，平台上線僅兩年多已成功與超過300間企業合作，涵蓋美國主流品牌、歐洲設計師品牌及包括新光紡織旗下品牌FYNE在內十多家台灣品牌，共同推動兼具永續性及循環時尚的產業轉型。

汰樂AI時尚服務：每月收到「專屬造型包裹」像時尚版Netflix。（圖／Taelor AI提供）

AI+真人造型快速迭代：打造零預算千萬流量的超強成長引擎

產品體驗方面，Taelor AI利用AI建立會員風格資料庫，理解個人喜好、目標與穿搭情境（如約會、提案或商務會議）以進行服飾推薦；推薦內容再由真人造型師審核回饋，產生可供模型持續訓練的高價值資料，進一步優化AI搜尋引擎，形成 「AI+ 真人的快速迭代模型」，據統計，一年內已累積超過千萬次ChatGPT流量推播與搜尋曝光，並於日前因其前瞻性AI行銷策略榮獲美國行銷協會（AMA）年度最佳行銷獎。

鄭雅慈表示，Taelor AI先前與經濟部中小及新創企業署赴紐約實地考察，經在地化市場分析，決定加大對紐約市場投資規劃。為快速切入市場，Taelor AI與紐約起家、擁有230萬會員之美國最大女裝租賃平台建立導客合作，增進獲客成長及留存率，成為投資人高度關注的亮點策略之一，吸引美國最大消費性科技創投、Facebook、Hello Kitty與Spotify等早期投資人相繼加入投資。

美國女裝租賃公司四年成獲利獨角獸，近157億台幣年營收

美國上市公司Urban Outfitters Inc. (NASDAQ:URBN) 於2025年11月25日發布2026財年第三季度業績，淨利潤達創紀錄的1.16億美元，總銷售額成長12.3%至15.3億美元，其中表現最突出的是僅僅四年就成為獲利獨角獸的女裝租賃訂閱部門 Nuuly，收入激增49%至1.45億美元，訂閱用戶相較去年同期成長42%；Barclays 銀行分析指出「這是我們看過最快獲利的商業模式了」。

針對未來展望，鄭雅慈表示，台灣過去作為全球紡織科技領先者，雖品質一流，但面臨出海不易的難關，「未來Taelor AI計畫將與更多台灣品牌合作，讓世界看見台灣。」同時，Taelor AI已取得美國知名服裝品牌授權，將進行科技和消費者回饋數據測試，借鑑Amazon與AWS模式，將自有技術產品化、模組化，「時尚品牌多半不擅長科技導入，對新興市場不甚了解，在此基礎上得以使用我們現有的技術輕鬆完成AI轉型、升級循環經濟，順利進入美國市場。」

市場擴展方面，Taelor AI 一方面將於明年初與美國最大投資平台Wefunder合作，邀請更多永續及創新領域成員參與公司成長；另一方面擬與美國女裝租賃平台結盟，共同進軍企業福委及員工禮物卡市場，將「時尚科技與循環經濟」推向全球舞台，「我們創造的不只是循環經濟成長，更是共享世代的再進一步！」

汰樂AI時尚服務：每月收到「專屬造型包裹」像時尚版Netflix。（圖／Taelor AI提供）

更多三立新聞網報導

新聞幕後／黃仁勳遊說戰成功！對中AI晶片出口限制 不納入美國防立法

促進智慧醫療發展 賴清德：強化AI治理、建立國家級醫療資安防護機制

不愧是護國神山！台積電市占率稱霸 外媒封2026唯一必買神股

開盤／散裝航運、機器人狂噴漲停！無懼台積電休兵 台股早盤漲逾70點

