永續飼主新選擇！研究揭植物性狗糧碳排最低、營養表現與肉糧相當

英國諾丁漢大學針對31種乾狗糧進行環境足跡評估，結果顯示植物性配方在土地、水資源、溫室氣體排放及污染等各項指標均最低。（圖片來源：foodingredientsfirst）

撰文＝編輯部

英國諾丁漢大學（University of Nottingham）最新研究針對英國超市可購得的31款乾狗糧進行環境足跡評估，涵蓋植物性犬糧、以紅肉為主的犬糧（如牛肉與羊肉）、家禽基底食品，以及專為慢性腎臟疾病設計的醫療配方犬糧。

廣告 廣告

結果顯示，植物性狗糧在所有環境指標中影響最低，包括土地使用、水資源消耗、溫室氣體排放、以及對土壤與水質的污染等。相較之下，紅肉配方的環境負荷最高，而家禽與醫療配方介於兩者之間。

紅肉狗糧的土地壓力：9年餵養一隻狗，等於耗掉57個足球場

研究團隊以飼養一隻體重20公斤的成犬、持續9年為模型，計算不同配方對環境的長期影響。結果發現，以牛肉為主的狗糧需耗用的土地面積，相當於約57個標準足球場（每個約0.62公頃）；相比之下，植物性狗糧僅需約1.4個足球場的土地。

這項差異顯示紅肉生產在整體農業用地與生態足跡上的龐大壓力，也呼應全球畜牧業在氣候變遷議題中的關鍵角色。

全面比較四大配方：植物性最優、紅肉最高

該研究分析的環境壓力指標包括：土地使用（land use）、溫室氣體排放（GHG emissions）、淡水資源抽取（freshwater use）、富營養化（eutrophication）、以及水體污染與土壤酸化（acidification）。

結果指出：

1、植物性配方犬糧在所有指標上環境影響最低

2、家禽與醫療腎臟配方居中

3、紅肉基底犬糧的土地與碳排放指標顯著偏高

研究作者、諾丁漢大學獸醫醫學與科學學院研究員Rebecca Brociek指出：「我們的目標是提供具體數據，讓飼主能根據永續性指標作出明智選擇。」

營養價值並不遜色 植物性狗糧可兼顧健康與永續

這項研究也延續了團隊先前針對全素（vegan）與肉基（meat-based）犬糧營養比較的成果，發現兩者在營養構成上「整體相當（broadly comparable）」。Brociek補充說：「若配方設計得當，植物性狗糧可提供完整營養，同時顯著降低環境負擔。」這意味著狗主在不犧牲營養前提下，仍能透過選擇植物性犬糧為地球減壓。

植物性寵糧市場加速成長 從藻類到替代蛋白成為新焦點

研究報告指出，隨著消費者對環境與氣候意識的提升，寵物食品中的動物性原料正被重新檢視。全球供應鏈開始導入更低碳、可再生原料。例如，荷蘭公司Corbion正開發以藻類為基底的寵物飼料脂肪酸，以降低傳統魚油與肉類來源的環境負荷。

另外根據英國溫徹斯特大學（University of Winchester）2024年報告指出，全球植物性寵物食品市場年成長率達約9.5％，顯示永續寵糧正快速從小眾走向主流。

飼主的選擇＝地球的選擇

研究團隊總結指出，若全球狗主以植物性配方取代紅肉基底犬糧，長期可望顯著減少碳排放與土地消耗，並降低水污染風險。這項研究不僅是對寵物食品產業的警示，也是一項機會：在科學與配方創新的支援下，下一代的狗糧可能同時更健康、更環保，也更貼近永續農業的願景。

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀

高齡者能接受植物性蛋白嗎？荷蘭研究揭示健康與口味的拉鋸

跟真的鮭魚片一樣能煎能烤！能自由料理的「Kinda Salmon」刷新植物性海鮮想像

擺脫冷鏈限制攻海外市場！不二製油推出可常溫保存的植物性白湯高湯粉

參考資料：foodingredientsfirst，Plant-based dog food cuts environmental “pawprint,” UK study reveals