永續高機能材料接單暢旺 信立1月營收年增29%

（中央社記者潘智義台北10日電）信立化學工業公布1月合併營收新台幣8292.5萬元，較去年12月營收成長27.55%，較去年同期成長29.59%，在高機能替代材料需求持續升溫，以及多項新材料開發專案逐步推進下，帶動1月營收成長。

信立今天發布新聞稿表示，1月營收主要受惠於合成皮產品線在終端包括鞋材、包材與機能應用市場的接單動能延續，市場需求由傳統用途持續朝高機能與永續材料升級，品牌端對材料穩定性、設計彈性與環保規範的要求同步提高，有利既有乾式聚氨酯（PU）、濕式PU及相關高附加價值材料出貨。

信立指出，近年持續推進自有材料研發，首先聚焦皮包材料開發，推廣至國際知名品牌，包括美國Tory Burch、西班牙的Eco-Alf、加拿大Lululemon等應用；其次，著重電鍍膜材料技術，延伸至運動鞋與包材等多元場景；接著投入回收聚乙烯醇縮丁醛（PVB）材料開發，回應循環經濟與再生材料趨勢，拓展永續材料應用版圖。

此外，信立表示，與子公司普大（Pony）聚焦於運動鞋製程創新，其中水性PU結合熱熔膠技術，適用於運動鞋免車縫（no-sew）加工，並推動熱塑性聚氨酯（TPU）貼面搭配熱熔膠方案，同樣鎖定免車縫製程需求。（編輯：林家嫻）1150210