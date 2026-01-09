永續高雄青創賽啟動徵件 總獎金223萬、企業組首獎百萬助攻青年創業

為培育青年投入智慧科技與永續創新創業，高雄市政府青年局攜手日月光投控及財團法人日月光環保永續基金會，宣布2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」將於1月12日正式開放徵件。本屆競賽聚焦「淨零永續發展」與「數位科技應用」兩大主軸，並依創業發展階段區分為「新創企業組」與「新創團隊組」，其中新創企業組首獎高達100萬元，總獎金規模達新臺幣223萬元，為全台地方政府主辦創業競賽中最高之一，廣邀青年與新創團隊提出具高雄連結性與落地潛力的創新提案。

廣告 廣告

↑圖說：參賽團隊透過創新商業模式回應永續議題，並以實際行動呼應城市淨零轉型目標，展現企業社會責任與商業發展並行的可能性。（圖片來源：2025年決賽評選照/高雄市青年局提供）

高雄市政府青年局局長林楷軒指出，高雄正處於淨零轉型與數位轉型並進的關鍵階段，亟需青年世代以創意結合科技與永續思維，提出可實際執行的解方。此次競賽不僅提供獎金，更整合輔導、培訓與資源媒合機制，協助優秀團隊從概念走向市場，強化高雄新創生態系的整體韌性與競爭力。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，面對數位科技快速演進，創業者除了展現韌性，更應將淨零永續與企業社會責任納入商業模式核心，善用數位工具創造社會價值，才能在市場競爭中走得長遠。

↑圖說：「永續高雄：青年創業挑戰賽」以「比賽即育成」為核心精神，結合競賽評選與專業輔導機制，賽後持續提供資源支持與投資媒合，協助具潛力的創業團隊加速成長與市場落地。（圖片來源：圖為2025年資金媒合活動畫面/高雄市青年局提供）

本屆競賽以「青年創業新世代，智慧永續新未來」為核心精神，議題涵蓋能源轉型、碳排減量、循環經濟等永續面向，並鼓勵結合人工智慧、數據分析等數位科技，應用於智慧城市、智慧醫療與產業升級等場域。賽制全面升級，依不同創業階段提供差異化評選與輔導資源，期望建構完整的「青年永續創業加速鏈」，協助團隊優化商業模式、提升市場競爭力。

曾參與前屆競賽的高雄新創團隊「蓋婭智壤科技（AgriGaia）」分享，透過競賽平台與青年局輔導機制，團隊在創業初期即成功鏈結創投資源並拓展關鍵人脈，為後續發展奠定重要基礎。團隊表示，從策略視野、商業模式到曝光機會的全方位支持，為新創帶來實質助益。

↑圖說：2025「永續高雄：青年創業挑戰賽」獲獎團隊「蓋婭智壤科技」以具體行動投入淨零永續發展，展現青年創業團隊的執行力與市場潛力。2026年競賽自1月12日起正式啟動徵件，期盼匯聚更多青年投入智慧科技與永續創新。（圖片來源：2025年活動紀錄照/高雄市青年局提供）

在獎勵與培育方面，入圍決賽團隊除可獲專業導師輔導，並將參與商業模式優化與Pitch實戰培訓，後續也將安排資金媒合，協助鏈結國內外創投資源，表現優異者更有機會前進海外國際展會，拓展市場版圖。

2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」自1月12日起開放報名，至4月8日23時59分截止。高雄實體說明會將於1月21日在高雄亞灣新創園舉行，台北場則於2月5日在台北方舟登場，相關徵件與活動資訊可至競賽官網或青年局官網查詢。

更多品觀點報導

馬光醫療網蟬聯幸福企業金獎 以人本文化打造幸福職場

2026高雄富邦馬拉松開跑在即 路線北延串聯六區 交通、直播與美食補給一次看

