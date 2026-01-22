永續高雄青創賽啟動 首場說明會爆滿掀「淨零×數位」創新熱潮

鎖定淨零永續與數位科技雙軸發展，高雄市政府青年局21日攜手日月光投控及財團法人日月光環保永續基金會，於亞灣新創園舉辦2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」首場說明會，正式宣告競賽起跑。活動吸引眾多對永續轉型與數位應用有高度興趣的新創團隊到場，座無虛席、互動熱絡，展現青年創業能量的高度關注。

↑圖說：「2026永續高雄：青年創業挑戰賽」正式啟動徵件，高雄市政府青年局攜手日月光環保永續基金會於說明會現場號召全台新創踴躍報名。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局局長林楷軒指出，本屆競賽祭出全台地方政府最高、總額達223萬元的獎金，並首度導入「分組機制」，區分「新創企業組」與「新創團隊組」，以更貼近不同發展階段的需求，提供精準賽制與輔導資源。他強調，競賽不只是比拚創意與成果，更是一個讓青創團隊與產業龍頭實質對接的媒合平台，透過陪伴式輔導與產學合作，協助提案緊扣高雄城市治理的淨零永續與數位科技方向，提升落地可行性。

日月光集團行政長室副處長才國宗表示，日月光長期投入新創培育與企業永續，連續多年與高雄市政府青年局合作，期待透過競賽激發兼具創新思維與實務執行力的提案。本屆特別集結產學研專家組成專業輔導團，將從商業策略、財務規劃到永續治理等面向，提供參賽隊伍具體建議，陪伴團隊逐步建構可行的創業藍圖。

↑圖說：以醫療智慧照護獲得上屆競賽佳作的參賽企業「意恩醫研」，親臨會場分享青年局如何透過專業師資強化青創即戰力。（圖片來源：高雄市青年局提供）

說明會另一焦點，為上屆獲獎新創企業「意恩醫研」現身分享實戰經驗。團隊代表直言，真正的價值不僅在於獎金，而是競賽過程中獲得的客製化培訓與產業導師回饋，能有效協助修正商業模式、加速成長，相關心得引發在場團隊高度共鳴。

青年局也提醒，第二場實體說明會將於2月6日在台北方舟ARK舉辦，提供北部青年面對面諮詢機會。本屆競賽以「青年創業新世代，智慧永續新未來」為主軸，廣邀全台青年聚焦「淨零永續」與「數位科技應用」，提出與高雄具關聯性的創意提案。其中「新創企業組」冠軍可獲得100萬元獎金，報名自即日起至115年4月8日23時59分截止，詳情可至官方網站或官方LINE查詢。

