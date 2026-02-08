「永續高雄：青年創業挑戰賽」徵件開跑

「永續高雄：青年創業挑戰賽」北部說明會。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

二０二六「永續高雄：青年創業挑戰賽」，競賽祭出全台地方政府最高總獎金二百廿三萬元，徵件自即日起至四月八日止，為擴大北部青年與新創隊伍參與，高雄市青年局日前在台北方舟─階梯講堂舉辦北部徵件說明會，號召全台青年勇闖新創舞台。

高雄市政府青年局與財團法人日月光環保永續基金會二度攜手，舉辦二０二六「永續高雄：青年創業挑戰賽」。教育部青年發展署副署長諶亦聰肯定高雄主動北上整合資源，鼓勵北部青年跨越地域限制，把握此難得的實戰場域將創意落地驗證。

日月光環保永續基金會亦同台力挺表示，面對淨零與數位轉型挑戰，企業不僅提供獎金，更期盼透過公私協力，挖掘出具商業價值的綠色科技解方，共同打造更有韌性的永續供應鏈。北部說明會特別邀請上屆奪下百萬首獎的冠軍隊伍「恰口科研企業」創辦人柯志諭，以「百萬得主學長」身分現身分享實戰經驗。

青年局長林楷軒表示，有鑑於去年報名熱烈，為能更精準對接不同階段的創業需求，本屆競賽首度採「新創企業組」與「新創團隊組」分組徵選，並導入導師制度，並以「青年創業新世代，智慧永續新未來」為主軸，聚焦「淨零永續發展」與「數位科技應用」兩大趨勢，期盼透過競賽機制，協助青年將創意構想轉化為具備市場潛力的可行方案。