「永續高雄：青年創業挑戰賽」開跑受理報名。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市青年局為協助全台新創團隊深入了解競賽核心價值，攜手日月光投控、日月光環保永續基金會，在亞灣新創園共同舉辦「永續高雄：青年創業挑戰賽」說明會，祭出全台地方政府最高的二百廿三萬總獎金，是一場競賽，更是競賽隊伍對接產業巨頭的最佳媒合平台。

高雄市青年局指出，說明會也宣告競賽正式啟動，現場湧入眾多對「淨零永續」與「數位科技」兩大趨勢感興趣的參賽者，本屆也首度導入的「分組機制」；會中邀請上屆獲獎新創企業「意恩醫研」現身說法，企業代表大方分享如何從眾多競爭者中脫穎而出的祕訣，實戰經驗分享令在場參賽隊伍受益匪淺。。

青年局長林楷軒表示，因應去年報名踴躍、參賽隊伍背景多元，今年首度區分「新創企業組」與「新創團隊組」，以更精準的賽制設計與輔導資源，回應不同發展階段的新創需求，透過產、學合作的專家實戰指導，讓新創提案能真正與高雄的城市治理緊扣的淨零永續及數位科技方向結合。

日月光集團行政長室副處長才國宗指出，日月光長期投入新創培育與企業永續，今年再度與高雄市政府青年局攜手合作，結合全球淨零永續及數位科技應用的議題趨勢，期待激發兼具創新思維與落地執行力的新創提案。