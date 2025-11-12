永續、創新開啟科學新旅程 科博館獲交通部「十大觀光亮點獎」

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】交通部觀光署今（2025）年舉辦第2屆「觀光亮點獎」，從全臺191處參選景點評選出年度十大觀光亮點，科博館憑藉在永續發展與創新服務上的卓越表現脫穎而出，榮獲全國「十大觀光亮點獎」，展現國家級博物館的全方位實力。

頒獎典禮於11日在臺北遠東香格里拉飯店舉行，由國立自然科學博物館館長黃文山代表受獎。現場匯聚中央部會、地方政府及觀光產業代表，氣氛熱烈，科博館為中部地區唯一入選的國家級博物館，為中臺灣在文化與科學領域增加深厚底蘊，並突顯科博館在全國觀光發展中的重要地位。

頒獎典禮現場匯聚中央部會、地方政府及觀光產業代表，氣氛熱烈。（圖/國立科博館提供）

在第一階段網路票選中，科博館共獲得10,964票，顯示全臺民眾的熱情支持。經觀光署於9月底實地訪查及專家評選，科博館憑藉在環境永續及創新體驗方面的表現獲得肯定，最終榮獲全國「十大觀光亮點」獎項，同時也是教育部所屬5大館所中唯一獲得此獎的單位。

科博館館長黃文山表示，館內長期致力於推動各層面的永續行動，透過資源循環利用、環境教育、文化傳承、科技創新，落實自然與人文共生的永續理念，除了是全臺第一座完成碳盤查驗證的博物館之外，更將在今年完成《永續報告書》，接軌國際，迎向永續。

在創新面上，近年來科博館積極推動創新體驗與服務升級，導入XR、VR等沉浸式技術，同時也舉辦《館前1號所》、《威利在哪裡？》等全新活動，讓科學更貼近生活且充滿樂趣。另外，還優化導覽服務，增設多語言導覽及iCoBo行動智慧導航服務，打造友善、多元、無障礙的參觀環境。

交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」，科博館憑藉在永續發展與創新服務上的卓越表現脫穎而出，榮獲全國「十大觀光亮點獎」。（圖/國立科博館提供）

第2屆「觀光亮點獎」以「永續」與「創新」為主軸，鼓勵中央、地方與民間單位推薦具代表性的觀光資源，今年共有52個單位推薦191個景點參選，歷經三週、逾113萬人次票選，並由20位專家學者實地訪查，最終評選出「十大觀光亮點」、「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」及「最佳人氣」等32項大獎。

未來，科博館將持續以「創新、永續、共榮」為核心價值，深化科學教育與文化觀光的發展，打造全民共享的知識旅程，讓科學走進生活、永續深耕臺灣。