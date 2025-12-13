永續MIAOLI副縣長頒獎肯定所有為環境付出的單位

苗栗縣政府環境保護局昨十三日舉辦「二0二五永續MIAOLI 環教綠生活ING」年度環境教育盛會，透過多元、有趣的方式呈現苗栗縣在環境教育與永續推動上的創新成果，副縣長邱俐俐強調，這場活動不只是成果的展示，更是苗栗在永續推動上一步一腳印的證明，從學校、社區、企業到各機關，每個單位都用實際行動累積環境教育的能量，讓永續在苗栗逐漸成為日常生活的一部分。

苗栗縣政府環保局將今年活動主題訂為「永續行動力」，以貼近生活、兼具前瞻性的方式，引導民眾認識綠能、氣候變遷與資源循環等重要議題，會中頒發環境知識競賽、環教獎、綠色商店、綠色採購、服務業環保標章、優質公廁、海岸清潔維護、優良環保工程及液態稻草分解菌推廣等獎項，肯定縣內持續推動環境教育及環保工作的團隊與單位。

副縣長邱俐俐頒獎表揚縣內為環境貢獻有佳的單位，向大家致上最深的敬意以及謝意，各級民意代表也到場恭賀，活動現場另規畫環教亮點×ESG共創專區展現縣內永續成果外，小農市集也讓鄉親體驗綠生活，激發孩子的好奇心更深化大人對永續行動的理解（見圖）。

副縣長邱俐俐表示，面對氣候變遷與全球淨零趨勢，縣府持續推動減塑、資源循環、綠能發展、低碳交通與環境教育扎根等政策，並透過跨局處協作及民間參與，讓永續不只停留在口號，而是確實落在行動上，朝向「二0五0 淨零碳排」穩健前進。副縣長邱俐俐舉例，以塑膠製品來講，雖對生活相當便利，但同時也對環境造成許多傷害及後遺症。她強調，苗栗的環保不是說假的，而是真的要一天一天一個月一個月慢慢累積，每個社區、學校、機關、企業乃至於縣政府到中央，大家都身體力行，尤其企業夥伴們的加入才是最重要的，不管出錢出力，都需要企業的支持，另期待民眾在參與今日活動後，能把永續理念帶回家，把簡單可行的改變放進日常，成為守護環境的一分力量。