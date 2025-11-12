永聯物流開發榮獲年度供應鏈創新者殊榮

永聯物流開發榮獲二○二五亞洲供應鏈「年度供應鏈創新者（智慧倉儲）」大獎，由東南亞營運長Keren Liu（左）代表接下獎項。（圖：永聯物流開發提供）

永聯物流開發（ALP）於二○二五亞洲供應鏈大獎（Supply Chain Asia Awards）中，榮獲「年度供應鏈創新者（智慧倉儲）」殊榮。該一獎項彰顯ALP的旗艦級OMEGA智慧物流基礎設施，對區域物流格局帶來的變革性影響，以OMEGA為核心的網路體系已拓展至台灣、馬來西亞、泰國和新加坡等關鍵市場，正持續重新定義亞洲物流基礎設施標準。

永聯物流開發執行長暨共同創辦人張建泰（Charlie Chang）表示，能被評選為年度供應鏈創新者深感榮耀。這是一個重要里程碑，重申了永聯物流開發透過持續創新、技術整合和關注永續發展轉變產業的承諾。「Change For Better」是永聯物流開發執行所有專案的核心理念及行動準則。

ALP的OMEGA網路以先進自動化技術、智慧化建築設計，以及創新的基礎設施即服務（I-aaS）模式無縫整合而獨樹一幟。該模式賦能快速消費品、製藥、全通路零售和冷鏈物流等高成長產業的企業極大彈性，在低初始投資門檻下，仍能確保營運擴展高效率與環境永續性。

永聯物流開發東南亞營運長Keren Liu表示，感謝全體同仁、合作夥伴及客戶，未來我們將持續共同努力，透過互聯、智慧、永續的生態系統，確立下一代物流解決方案典範。