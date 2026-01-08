永聯物流開發獲凱德投資策略性注資

上圖：永聯物流開發與凱德投資簽約，攜手共創亞太智慧物流新佈局，左起：永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰、永聯物流開發共同創辦人蔡宗翰、凱德投資執行長Lee Chee Koon、凱德投資東南亞區域首席執行官暨物流和自助倉儲私募基金全球負責人吳玉賢。（圖：永聯物流開發提供）



下圖：永聯物流開發智慧物流園區OMEGA2楊梅園區目前全區進駐完畢，預計今年啟用OMEGA3楊梅園區和OMEGA4大溪冷鏈倉儲，持續擴大全台智慧物流版圖。（圖：永聯物流開發提供）

▲上圖：永聯物流開發與凱德投資簽約，攜手共創亞太智慧物流新佈局，左起：永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰、永聯物流開發共同創辦人蔡宗翰、凱德投資執行長Lee Chee Koon、凱德投資東南亞區域首席執行官暨物流和自助倉儲私募基金全球負責人吳玉賢。（圖：永聯物流開發提供）



下圖：永聯物流開發智慧物流園區OMEGA2楊梅園區目前全區進駐完畢，預計今年啟用OMEGA3楊梅園區和OMEGA4大溪冷鏈倉儲，持續擴大全台智慧物流版圖。（圖：永聯物流開發提供）

廣告 廣告

永聯物流開發（ALP）宣布獲凱德投資（CLI）策略性資本挹注，除進一步深化雙方既有合作關係，並加速亞太地區智慧物流提升與轉型。此次投資完成，凱德投資將成為持有永聯物流開發少數股權的策略股東，未來永聯物流開發將持續於亞太市場導入OMEGA智慧物流基礎設施，串聯多座智慧倉儲，企業可藉由資源運用建立一體化供應鏈網，獲即時貨況可視化、彈性資源調度與區域內物流生態系營運協同的可能性，協助企業強化面對地緣政治、物流需求波動與人力短缺等挑戰的韌性。

該項投資奠基於雙方自二○二二年攜手成立「凱德東南亞物流基金」（CSLF），推動東南亞智慧物流基礎設施發展策略合作以來的夥伴關係。本次合作結合凱德投資在基金管理、資金募集與投資開發能力，以及永聯物流開發在智慧物流營運、自動化技術等領域的深厚能力，加速雙方於亞太市場拓展的佈局。

永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰表示，永聯物流開發從物流地產規劃建設到自動化、營運與維護，以及資產管理的全方位服務和營運能力，將成為重要的國際競爭優勢。目前永聯的旗艦OMEGA智慧物流園區已整合自動化方案與先進機器人系統，能提供多個物流節點數據分析並提升營運效率。隨著積極推動亞太與更多市場的物流升級，期待透過凱德投資的全球資源，共同迎接永聯嶄新階段。

凱德投資東南亞區域首席執行官暨物流和自助倉儲私募基金全球負責人吳玉賢表示，亞太地區為全球物流成長最快速的市場，數位化消費成長、人口老化、勞動成本上升及供應鏈重組等結構性驅動因素，將持續推動亞太市場對現代化、自動化物流解決方案的需求。過去兩年來，凱德投資已在東南亞地區的物流開發項目投入約五億新加坡元，加速區域平台擴張。本次合作不僅結合永聯物流開發在自動化物流的專業能力，以及凱德投資對資產管理、資本募集與開拓投資案優勢，更進一步強化雙方在亞太地區與美國獲得成長的機會。